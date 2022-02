Philippines : l’ONU en quête de 169 millions de dollars pour aider les victimes du typhon Rai

« Le nombre de personnes gravement touchées par le typhon Rai - connu localement sous le nom d’Odette - atteignant presque 10 millions, l’équipe humanitaire présente aujourd’hui un plan de priorités et de besoins humanitaires élargi, demandant 169 millions de dollars pour aider les 840.000 personnes les plus vulnérables », a annoncé dans un communiqué le Coordinateur des Nations Unies dans ce pays, Gustavo Gonzalez.

Selon l’ONU, ce chiffre est en augmentation par rapport aux 530.000 personnes ciblées dans le plan initial publié le 24 décembre 2021.

Près de 144.000 personnes toujours déplacées

Les 16 et 17 décembre dernier, 11 des 17 régions des îles des Philippines ont été ravagées par le typhon Rai qui a fait au moins 409 morts dans le sud et le centre de l’archipel. Le typhon a arraché des toits, déraciné des arbres, détruit des maisons en bois et privé plusieurs villes d’électricité. Selon l’ONU, le niveau de dévastation dans certaines régions est comparable à celui du typhon Haiyan (2013), encore présent dans la mémoire des Philippins.

Sept semaines après le typhon, près de 144.000 personnes sont toujours déplacées, et 1,7 million de maisons, 16.000 écoles et 330 dispensaires ont été endommagés ou détruits. Plus de 10 millions d’hectares de cultures ont été touchés et 80 municipalités subissent encore des coupures ou des perturbations électriques.

Plus largement, les régions touchées ont subi des dommages massifs aux infrastructures, aux terres agricoles et au secteur de la pêche, les économies locales et les moyens de subsistance étant durement touchés.

© HCR Le typhon Rai, qui a frappé les Philippines le 16 décembre, est le typhon le plus puissant à avoir touché l'archipel cette année.

Abris, sécurité alimentaire et agriculture, eau, assainissement et hygiène

Le Plan révisé répondra ainsi aux besoins de Caraga et du sud de Leyte, ainsi que de deux autres zones de la région VII : Bohol et Cebu. Les principales priorités d’intervention pour le plan de six mois sont les suivantes : abris, sécurité alimentaire et agriculture, eau, assainissement et hygiène (WASH), protection et relèvement rapide. Le soutien à l’éducation occupe également une place importante.

« Les populations ont un besoin urgent d’abris et de kits de réparation pour reconstruire leurs maisons, de nourriture, d’eau potable et d’accès aux médicaments, ainsi que d’accès aux installations sanitaires », a ajouté M. Gonzalez, relevant que « la protection doit être présente dans toutes les opérations ». « Les enfants doivent avoir accès à l’éducation, car les réouvertures prévues dans certaines écoles ont été interrompues en raison des dégâts ».

De plus, des centaines de milliers de personnes - en particulier les membres des communautés d’agriculteurs et de pêcheurs - ont perdu leurs moyens de subsistance et ont besoin d’aide pour se remettre sur pied.

Le typhon Rai a aggravé une situation déjà fragile en raison de la pandémie de Covid-19

Selon l’ONU, le typhon Rai a aggravé une situation déjà fragile en raison de la pandémie, mais il a également frappé certaines des régions les plus pauvres du pays. Les défis sont énormes et dépassent les capacités d’une seule organisation.

« Ce n’est qu’en travaillant main dans la main avec le gouvernement et en mobilisant les ressources nécessaires que nous pourrons faire en sorte que ces régions ne soient pas laissées pour compte », a dit le Coordinateur des Nations Unies aux Philippines, appelant la communauté internationale à soutenir ce plan collectif de priorités et de besoins humanitaires.

« Crise dans la crise, le typhon Rai a frappé juste au moment où les Philippines connaissaient une recrudescence des cas de Covid-19, ralentissant la réponse et alourdissant le système médical déjà perturbé », a-t-il alerté, rappelant que cette situation fait suite à deux années d’une pandémie de Covid-19 qui a accru la vulnérabilité.

Cette situation menace maintenant d’éroder de nombreuses avancées durement acquises en matière de développement dans le pays. « Un soutien rapide et généreux de la part des donateurs est vital pour protéger ces importants progrès en matière de développement contre un retour en arrière », a conclu M. Gonzalez.