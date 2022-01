Selon le rapport sur les points chauds de la faim du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Éthiopie, le Nigéria, le Soudan du Sud et le Yémen restent les pays les plus préoccupants.

D'après les évaluations les plus récentes, ces quatre pays comptent des zones où les populations connaissent ou risquent de connaître la famine et la mort (phase 5 de la CIP, la classification intégrée des phases de sécurité alimentaire), nécessitant l'attention la plus urgente.

Le rapport montre que les liens entre la faim et les conflits sont complexes et d'une grande portée. En effet, une grande partie des personnes que le PAM soutient ont fui les conflits et ont été contraintes d'abandonner leurs terres, leurs maisons et leurs emplois.

Ces tendances vont probablement se poursuivre au Myanmar, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Sahel central, au Soudan, au Soudan du Sud, en Somalie, dans le nord de l'Éthiopie, au Nigéria et au Mozambique.

OMM/Shravan Regret Iyer L'impact du changement climatique affecte le monde entier et est d'une ampleur sans précédent.

Climat et prix des denrées alimentaires

Une autre tendance inquiétante est l'impact des extrêmes climatiques. Pour le PAM et la FAO, le changement climatique « n'est plus un aperçu de l'avenir, mais la réalité quotidienne des communautés du monde entier ».

On peut déjà le constater en Haïti, en Afrique de l'Est, à Madagascar, au Mozambique, et récemment dans la région occidentale de Badghis, en Afghanistan.

Dans le même temps, les défis économiques post-pandémie persistent et continueront à faire grimper les prix des denrées alimentaires. Malgré une brève baisse à la mi-2021, les prix alimentaires mondiaux augmentent depuis mai 2020, les zones les plus préoccupantes étant le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale et orientale.

Les contraintes d'accès humanitaire et les environnements sécuritaires complexes continuent de poser un défi aux opérations en Éthiopie, au Mali, au nord du Nigéria, au Niger et en Syrie, et devraient perdurer en République centrafricaine et en Colombie.

© UNICEF/Helene Sandbu Ryeng Un enfant fait l'objet d'un dépistage dans une clinique du Soudan du Sud.

Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, l'un des quatre pays les plus préoccupants, le conflit et l'accès humanitaire limité, les effets de la pandémie de Covid-19, les défis économiques et les prix élevés des denrées alimentaires aggravent la situation.

Les communautés ont également dû faire face à de graves inondations qui ont provoqué de nombreux déplacements, des dommages à la production agricole, la destruction des moyens de subsistance et aggravé les problèmes existants dans de nombreuses régions.

Nigéria

Au Nigéria, l'insécurité et les taux d'inflation élevés aggravent l'insécurité alimentaire aiguë.

La situation est particulièrement préoccupante dans l'État de Borno, touché par le conflit, où environ 13 500 personnes risquent de sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë catastrophique si les interventions humanitaires et de renforcement des moyens de subsistance ne sont pas maintenues.

© UNICEF/Esiey Leul Un enfant souffrant de malnutrition sévère dans une clinique en Éthiopie.

Éthiopie

Aucune mise à jour pour l'Éthiopie depuis la projection de juillet-septembre 2021, lorsque les experts ont conclu que 401.000 personnes dans la région de Tigré seraient probablement confrontées à des conditions proches de la famine. Pour les agences, ce manque de données est très préoccupant.

Les niveaux d'insécurité alimentaire aiguë ont probablement augmenté et pourraient encore dépasser les niveaux d'urgence et catastrophiques déjà identifiés dans le dernier rapport.

Yémen

La faim augmente également au Yémen en raison du mélange toxique de conflit et de déclin économique. En conséquence, la moitié des familles yéménites consomment aujourd'hui moins que ce qui est nécessaire.

Le coût d'un panier alimentaire minimum dans les gouvernorats contrôlés par le gouvernement a plus que doublé. Cette baisse est due au fait que les réserves de devises étrangères sont presque épuisées, ce qui rend plus difficile l'importation de nourriture.

L'augmentation de l'aide humanitaire entre avril et juillet 2021 a permis de stabiliser les niveaux de sécurité alimentaire, mais les indicateurs clés montrent une détérioration au cours de la seconde moitié de l'année.

©PAM/Sadeq Naseri Le Programme alimentaire mondial distribue de la nourriture aux familles vulnérables durant l'hiver rigoureux à Kaboul, en Afghanistan.

Des situations alarmantes dans d’autres pays du monde

Le rapport met également en lumière la situation en Afghanistan, où les projections indiquent un nombre record de personnes confrontées à des niveaux critiques d'insécurité alimentaire.

Il existe également un risque sérieux qu'une partie de la population soit confrontée à la famine et à la mort (phase 5 du CIP) si la crise n'est pas contenue.

22,8 millions d'Afghans sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. D'ici mars, 8,7 millions d'entre eux devraient basculer dans des niveaux critiques d'insécurité alimentaire (phase 4 de l'IPC), soit plus du double du nombre enregistré l'année dernière à la même époque et un niveau record pour le pays.

La Corne de l'Afrique, une région déjà sujette à l'insécurité alimentaire, est maintenant confrontée à une troisième saison de sécheresse, provoquée par La Niña.

En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, les pays les plus touchés, les projections indiquent que l'insécurité alimentaire dépassera les niveaux déjà élevés de la région d'ici le milieu de l'année.

Enfin, au Sahel, une faible saison des pluies a gravement affecté le développement des cultures et des pâturages. Plus de 10,5 millions de personnes devraient se trouver à un niveau de crise ou pire (phase 3 et plus du IPC), soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.