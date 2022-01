Covid-19 : le mécanisme COVAX a livré 1 milliard de doses de vaccin

Le COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d'en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.

« En collaboration avec nos partenaires, COVAX dirige la plus grande opération d'approvisionnement et de fourniture de vaccins de l'histoire, avec des livraisons dans 144 pays à ce jour », a souligné dimanche l’OMS dans un communiqué de presse. « Mais le travail qui a été consacré à cette étape importante n'est qu'un rappel du travail qui reste à faire».

36 Etats ont vacciné moins de 10% de leur population

Au 13 janvier 2022, sur 194 États membres de l’OMS, 36 États avaient vacciné moins de 10% de leur population et 88 moins de 40%.

Selon l’OMS, l'ambition de COVAX a été compromise par la thésaurisation/stockage dans les pays riches, des niveaux de contaminations catastrophiques entraînant le verrouillage des frontières et de l'approvisionnement. Et un manque de partage des licences, de la technologie et du savoir-faire par les sociétés pharmaceutiques a signifié que des capacités de fabrication ont été inutilisées.

« COVAX travaille avec les gouvernements, les fabricants et les partenaires pour s'assurer que lorsque les pays reçoivent des vaccins, ils peuvent les faire parvenir rapidement aux gens », a souligné l’OMS.

« Alors que des vaccins mis à jour sont en préparation, le moment est venu pour tous les citoyens d'exiger que les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques partagent les outils de santé à l'échelle mondiale et mettent fin aux cycles de mort et de destruction de cette pandémie, limitent les nouveaux variants et stimulent une reprise économique mondiale », a ajouté l’agence onusienne.