Guerre du Golfe : la Commission d’indemnisation de l’ONU verse sa dernière indemnité au Koweït

Bagdad a ainsi terminé ses indemnités de réparation et a versé plus de 629 millions de dollars supplémentaires pour les pertes dues à l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990 et à son occupation pendant sept mois.

« Aujourd’hui, la Commission d’indemnisation des Nations Unies a mis à la disposition du Gouvernement de l’État du Koweït la somme de 629.324.488 dollars pour le paiement de la réclamation restante de la Commission avec un solde d’indemnité non réglé », a déclaré dans un communiqué l’organisme onusien basé à Genève.

Avec ce paiement, tous les requérants auxquels la Commission a accordé une indemnisation ont maintenant reçu le montant total de leurs indemnités respectives.

Ces 30 dernières années, l’Iraq a versé au Koweït 50 milliards de dollars de réparations de guerre. Mais, en difficulté financière en raison de la pandémie et de la chute des prix du pétrole, Bagdad avait demandé un délai pour payer les deux milliards de dollars restants.

Au total, la Commission a versé 52,4 milliards de dollars d’indemnités à plus de 1,5 million de requérants du monde entier. L’organisme de l’ONU chargé des réparations pour la guerre du Golfe a ainsi reçu environ 2,7 millions de demandes et a terminé son examen de toutes les demandes en 2005.

Une session extraordinaire le 9 février 2022 pour marquer la fin du mandat

La Commission étant sur le point de conclure ses travaux, une session extraordinaire du Conseil des gouverneurs se tiendra le 9 février 2022 pour marquer le paiement intégral de toutes les indemnités accordées par la Commission et la fin de son mandat.

Les fonds, validés par la Commission de compensation des Nations Unies établie en 1991, proviennent d’une taxe prélevée sur les ventes de pétrole et de produits pétroliers d’Iraq. Ce pourcentage a été fixé en application de diverses résolutions du Conseil de sécurité et décisions du Conseil d’administration de la Commission et a été fixé dernièrement à 3% en vertu de la décision 276 (2017) du Conseil d’administration.

Le 2 août 1990, l’armée de Saddam Hussein avait déferlé sur l’émirat du Koweït et annexé ce territoire riche en pétrole, avant d’en être chassée sept mois plus tard par une coalition internationale conduite par les États-Unis.

Les compensations sont distribuées à des personnes privées, des sociétés, des gouvernements, des organisations internationales qui ont subi des pertes directement causées par l’invasion et l’occupation iraquiennes.

La Commission d’indemnisation des Nations Unies est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a été établi par le Conseil en 1991 pour traiter les demandes et verser une indemnisation pour les pertes résultant de l’invasion et de l’occupation du Koweït.