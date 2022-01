« Continuez à vous exprimer », exhorte le chef de l'ONU dans un message au Forum mondial de la jeunesse

« Construire un avenir meilleur commence aujourd'hui. Alors, aux jeunes qui participent à ce forum, je dis : Continuez à vous exprimer. Continuez à identifier les solutions et les actions dont nous avons besoin pour nous relever », a lancé António Guterres, exhortant les participants à contribuer au façonnement d’un monde meilleur après la crise, conformément au thème de la conférence.

Un appel au changement

Plus de 1,6 milliard de jeunes ont vu leur éducation perturbée, tandis que le chômage a augmenté dans leurs rangs, a signalé le chef de l’ONU, énumérant quelques-uns des effets dévastateurs de la Covid-19 sur la jeunesse dans le monde.

Les jeunes ont également vu l'accès à des services tels que les soins de santé et les conseils diminuer, dans une période difficile pour la santé mentale.

Dans le même temps, ils se sont mobilisés, a mis en exergue M. Guterres. « Dans les rues et sur l'Internet, ils appellent au changement, réclament l'égalité, la paix, la justice et des mesures pour lutter contre la crise climatique », a fait valoir le Secrétaire général.

« Ils se soutiennent mutuellement, dans leurs quartiers et sur les médias sociaux. Et à travers des événements comme celui-ci, ils fournissent des idées et des solutions sur la façon dont les communautés peuvent se reconstruire et sortir plus fortes de la pandémie », a-t-il ajouté.

Message aux dirigeants

Selon le chef de l'ONU, le thème sous lequel est placé le Forum qui se déroule jusqu'à jeudi, « Ensembles à nouveau : le monde après la Covid-19 », est un rappel qu'il n'y a pas de temps à perdre : « La construction de l’avenir commence aujourd’hui ».

Les jeunes sont une source incroyable d'idées et de solutions innovantes. Leurs besoins doivent être prioritaires dans les discussions sur les politiques et les investissements

Le Secrétaire général s‘est ensuite adressé aux dirigeants et aux décideurs politiques présents, leur conseillant de se tourner vers les jeunes au moment d’envisager la reprise.

« Les jeunes sont une source incroyable d'idées et de solutions innovantes. Leurs besoins doivent être prioritaires dans les discussions sur les politiques et les investissements », a-t-il affirmé.

M. Guterres a déclaré qu'il était impatient de connaître les résultats du forum et de travailler avec les participants pour façonner un avenir meilleur, au-delà de la pandémie.

Paix, développement et créativité

Les discussions du Forum mondial de la jeunesse s'articulent autour de trois axes : la paix, le développement et la créativité.

L'initiative a été développée par un groupe de jeunes Égyptiens qui, lors de la Conférence nationale de la jeunesse en avril 2017, avaient proposé l'idée de tenir un dialogue avec des homologues du monde entier.

Le Forum s'est ainsi tenu pour la première fois à Charm El-Cheikh en novembre de la même année, selon le site officiel.

Depuis lors, trois sessions ont été organisées, dont la dernière en 2019.