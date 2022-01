« Le cancer du col de l'utérus est hautement évitable et traitable », a tweeté le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmant qu’ « il pourrait être le premier cancer à être éliminé ».

Les femmes pauvres sont les plus touchées

Le cancer du col de l'utérus peut être largement prévenu par la vaccination et le dépistage des lésions précurseurs, avec un suivi et un traitement appropriés, souligne le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence intergouvernementale sous l'égide de l'OMS basée à Lyon, en France.

C’est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les femmes, avec des taux d'incidence et de mortalité les plus élevés, ainsi qu’un impact particulier sur les pays à faible indice de développement humain.

Quelques 604.000 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus dans le monde en 2020, dont plus de la moitié (340.000) sont décédées des suites de la maladie.

Peu de maladies reflètent autant les inégalités mondiales que le cancer du col de l'utérus, souligne le CIRC.

Près de 90% des décès de 2018 sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, où la charge du cancer du col de l'utérus est la plus lourde, en raison de l'accès limité aux services de santé publique ainsi que du manque de dépistage et de traitement.

Une stratégie mondiale

Une stratégie ambitieuse, concertée et inclusive a été élaborée pour guider l'élimination de ce cancer mortel.

Le CIRC et l'OMS collaborent avec d'autres partenaires pour mettre fin au cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique par le biais de la Stratégie mondiale pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus.

« Les évaluations des méthodes de dépistage actuelles en termes d'impact sur l'incidence du cancer et la mortalité joueront un rôle clé en aidant à développer des politiques de santé publique efficaces pour lutter contre cette maladie évitable », a déclaré la cheffe adjointe du Service de synthèse et de classification des preuves au CIRC, Béatrice Lauby-Secretan.

Objectifs : 90-70-90, avec moins de 4 cas sur 100.000 femmes

Pour éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique, la Stratégie mondiale a fixé le seuil à atteindre pour tous les pays, à savoir un taux d'incidence inférieur à quatre cas pour 100.000 femmes.

Pour y parvenir, chaque État doit atteindre et maintenir trois objectifs clés, au cours de la vie de la jeune génération d'aujourd'hui.

Le premier est que 90% des filles soient entièrement vaccinées contre le virus du papillome humain (VPH) avant l'âge de 15 ans.

Le second est de faire en sorte que 70% des femmes soient dépistées au moyen d'un test performant avant l'âge de 35 ans, puis à nouveau avant l'âge de 45 ans.

Le dernier objectif est que 90% des femmes atteintes d'un pré cancer reçoivent un traitement et que 90% des femmes atteintes d'un cancer invasif bénéficient d'une prise en charge adéquate.

« L'OMS appelle tous les pays et partenaires à améliorer l'accès à la vaccination contre le VPH, qui peut sauver des vies, et à développer les dépistages, les traitements et les soins palliatifs », a déclaré le Dr. Tedros.

Chaque pays devrait atteindre les objectifs 90-70-90 d'ici 2030 pour se mettre sur la voie de l'élimination du cancer du col de l'utérus au cours du siècle prochain.