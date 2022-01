En 2021, les meurtres de journalistes ont diminué mais les menaces demeurent alarmantes (UNESCO)

Cinquante-cinq journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2021, un chiffre au plus bas depuis dix ans, selon des données publiées par l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Cependant, l’impunité pour ces crimes demeure généralisée et les journalistes restent confrontés à de nombreuses menaces.