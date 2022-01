Pakistan : des cartes d’identité biométriques pour les réfugiés afghans

Après un court projet pilote, la campagne, soutenue par le HCR, a débuté le 15 avril 2021 et s’est terminée le 31 décembre 2021. Il s’agissait de la première vérification à grande échelle des réfugiés au Pakistan au cours des dix dernières années.

Selon les premiers résultats provisoires, les données de 1,25 million de réfugiés afghans ont été mises à jour et élargies à la suite de la campagne, officiellement appelée exercice de renouvellement des documents et de vérification des informations (DRIVE). Parmi eux, 200.000 enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés par leurs parents réfugiés.

700.000 nouvelles cartes biométriques déjà délivrées

Plus de 700.000 nouvelles cartes biométriques ont également été délivrées à ce jour. Les cartes restantes seront imprimées et distribuées au début de 2022. Ces cartes, qui seront valables jusqu’au 30 juin 2023, contiennent des données biométriques et sont technologiquement compatibles avec les systèmes d’identification utilisés au Pakistan.

Plus de 40 sites de vérification étaient opérationnels à travers le Pakistan pendant la campagne DRIVE, tandis que des camionnettes d’enregistrement mobiles ont facilité les vérifications pour les réfugiés afghans vivant dans des zones reculées.

Une campagne d’information de masse a également été menée pour expliquer aux réfugiés afghans l’objectif de la campagne et la manière d’y participer.

Les nouvelles cartes biométriques constituent un outil de protection essentiel pour les réfugiés afghans et leur donnent un accès plus rapide et plus sûr aux établissements de santé et d’enseignement ainsi qu’aux services bancaires.

DRIVE fournit des informations plus détaillées sur les données socio-économiques des réfugiés. Celles-ci permettront une aide mieux adaptée au Pakistan et un soutien au cas où les réfugiés décideraient de rentrer chez eux, lorsque les conditions le permettront.