Covid, pauvreté, conflits : l’humanité peut surmonter ces épreuves, déclare Guterres dans ses voeux pour le Nouvel An

« Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de paix pour la nouvelle année », a déclaré le chef de l’ONU dans un message.

« Le monde accueille 2022 tandis que nos espoirs dans l’avenir sont mis à l’épreuve, par une pauvreté qui s’aggrave et des inégalités qui se creusent, par des vaccins contre la Covid-19 inégalement répartis, par des engagements insuffisants pour le climat, et par des conflits, des clivages et une désinformation qui persistent », a-t-il souligné.

Des épreuves morales

Selon le Secrétaire général, il ne s’agit pas seulement d’épreuves politiques, mais d’épreuves « morales et vitales ». « Des épreuves que l’humanité peut surmonter, si nous nous engageons à faire de 2022 l’année du relèvement pour toutes et tous », a-t-il ajouté.

Il a plaidé une nouvelle fois en faveur de la mise en œuvre « d’un plan courageux pour vacciner chaque personne, partout dans le monde ».

Il a également plaidé pour un relèvement des économies, « avec des pays riches qui soutiennent les pays en développement par des financements, des investissements et un allégement de la dette ».

Il a souhaité que ce relèvement de la crise de la Covid-19 « tourne la page de la défiance et de la division » et « redonne toute sa place à la science, aux faits et à la raison ».

Le Secrétaire général a aussi plaidé pour un relèvement après les conflits, « dans un esprit renouvelé de dialogue, de compromis et de réconciliation », et un relèvement pour notre planète, « par des engagements pour le climat qui soient à la hauteur de l’ampleur et de l’urgence de la crise ».

Selon lui, « les temps de grandes épreuves sont aussi des temps de grandes opportunités », de « se rassembler dans la solidarité », de « s’unir autour de solutions qui pourront bénéficier à toutes et à tous », et « d’avancer – ensemble – pleins d’espoir dans ce que notre famille humaine peut accomplir ».

« Ensemble, faisons du relèvement notre résolution pour 2022. Pour les personnes, pour la planète et pour la prospérité », a-t-il conclu.