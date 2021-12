Afghanistan: la faim, les maladies et le froid menacent les enfants avertit l'UNICEF

Les conditions météorologiques hivernales sévères, avec des températures déjà bien inférieures au 0 °C dans de nombreuses régions, alors que les familles luttent pour chauffer leurs maisons et garder leurs enfants au chaud, augmentent le risque de pneumonie et de maladies respiratoires aiguës (MRA).

Les enfants vivant dans les régions de haute altitude sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’une aide urgente pour sauver leur vie, notamment de vêtements d’hiver, de couvertures et de combustible pour le chauffage.

Plus de 66.000 cas de rougeole signalés chez des enfants

Quelque 25 à 30 % des décès d’enfants de moins de cinq ans sont dus à des infections des voies respiratoires et 90 % de ces décès étant dus à la pneumonie.

« Il n’y a pas de temps à perdre. Sans une action urgente et concertée - notamment en s’assurant que nous disposons des ressources nécessaires pour déployer des transferts monétaires supplémentaires et des fournitures pour l’hiver - de nombreux enfants du pays ne vivront pas pour voir le printemps », a déclaré le représentant de l’UNICEF en Afghanistan par intérim, Abdul Kadir Musse.

Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer en Afghanistan, des épidémies de maladies potentiellement mortelles mettent la vie des enfants en danger. La pneumonie, les maladies respiratoires aiguës, la rougeole, la diarrhée aqueuse aiguë et d’autres maladies évitables touchent les enfants alors que la malnutrition aiguë met des millions de personnes en danger.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), plus de 66.000 cas de rougeole ont été signalés jusqu’à présent chez des enfants en 2021. Des flambées de diarrhée aqueuse aiguë, de paludisme et de dengue ont également eu lieu. Quatre cas de poliovirus sauvage de type 1 (WPV-1) ont été confirmés cette année.

PAM/Julian Frank Des femmes attendent que leurs enfants soient soumis à un dépistage de la malnutrition dans une clinique de la province de Balkh, en Afghanistan.

Paiement de salaires à plus de 10.000 agents de santé en novembre

Par ailleurs, l’agence onusienne estime qu’un enfant de moins de cinq ans sur deux souffrira de malnutrition aiguë en 2022 en raison de la crise alimentaire et d’un accès insuffisant à l’eau, à l’assainissement et aux services d’hygiène.

En novembre dernier, l’UNICEF a pu ainsi traiter plus de 37.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et distribuer de l’argent liquide ainsi que des vêtements d’hiver aux provinces où le taux de pauvreté est le plus élevé et les conditions hivernales les plus sévères.

Le Fonds a également fourni des services de soins de santé primaires essentiels, notamment des vaccinations, par le biais d’établissements de santé et d’équipes mobiles de santé et de nutrition.

Près de 105.000 enfants âgés de six mois à cinq ans ont été vacciné contre la rougeole et 8,5 millions enfants, dont plus de 2 millions vivant dans des zones auparavant inaccessibles, ont été touche par la campagne nationale contre la polio, grâce à l’agence onusienne.

Plus globalement, l’UNICEF a versé le mois dernier les salaires de novembre à plus de 10.000 agents de santé de première ligne et a fourni des fournitures médicales et du matériel de chauffage pour l’hiver dans plus de 1.000 établissements de santé.