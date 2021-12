L'OMS et le centre hospitalier St. Jude vont accroître l'accès mondial aux médicaments contre le cancer chez l'enfant

La Plate-forme mondiale pour l'accès aux médicaments contre le cancer de l'enfant, la première du genre, assurera un approvisionnement ininterrompu en médicaments contre le cancer de l'enfant de qualité garantie aux pays à revenu faible et intermédiaire.

St. Jude investit 200 millions de dollars sur six ans pour lancer la plate-forme, qui fournira gratuitement des médicaments aux pays participant à la phase pilote. Il s'agit de l'engagement financier le plus important à ce jour pour un effort mondial en matière de médicaments contre le cancer chez l'enfant.

« Près de neuf enfants sur dix atteints de cancer vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

« Le taux de survie dans ces pays est inférieur à 30 %, contre 80 % dans les pays à revenu élevé. Cette nouvelle plateforme, qui s'appuie sur le succès de l'Initiative mondiale contre le cancer de l'enfant lancée avec St. Jude en 2018, contribuera à corriger ce déséquilibre inacceptable et donnera de l'espoir à plusieurs milliers de parents confrontés à la réalité dévastatrice d'un enfant atteint de cancer », a-t-il ajouté.

Des médicaments contre le cancer abordables, disponibles et de bonne qualité

Chaque année, on estime que 400 000 enfants dans le monde développent un cancer. La majorité des enfants vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire ne sont pas en mesure d'obtenir ou de payer régulièrement des médicaments anticancéreux. En conséquence, près de 100 000 enfants meurent chaque année.

La nouvelle plateforme vise à fournir des médicaments anticancéreux sûrs et efficaces à environ 120 000 enfants entre 2022 et 2027, avec la perspective d'une extension dans les années à venir. Cette plateforme fournira un soutien de bout en bout ̶ en consolidant la demande mondiale pour façonner le marché ; en aidant les pays à sélectionner les médicaments ; en développant des normes de traitement ; et en construisant des systèmes d'information pour suivre que des soins efficaces sont fournis et pour stimuler l'innovation.

« St Jude a été fondée sur la mission de faire progresser la recherche et le traitement du cancer infantile et d'autres maladies pédiatriques catastrophiques. Près de 60 ans plus tard, nous sommes aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé, d'organisations partenaires et de nos collaborateurs de l'Alliance mondiale pour étendre cette promesse aux enfants du monde entier », a déclaré le Docteur James R. Downing, Président directeur général du centre hospitalier.

« Avec cette plateforme, nous construisons l'infrastructure nécessaire pour que les enfants du monde entier aient accès à des médicaments anticancéreux sûrs », a-t-il fait valoir.

Cette approche innovante ouvrira un nouveau chapitre dans l'accès aux soins contre le cancer en s'attaquant à la disponibilité des médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire, souvent compliquée par des prix plus élevés, des interruptions de l'approvisionnement et des dépenses personnelles qui entraînent des difficultés financières.

Selon une enquête de l'OMS sur les capacités des pays en matière de maladies non transmissibles publiée en 2020, seuls 29 % des pays à faible revenu indiquent que les médicaments contre le cancer sont généralement disponibles pour leur population, contre 96 % des pays à revenu élevé. En consolidant les besoins des enfants atteints de cancer à l'échelle mondiale, la nouvelle plateforme freinera l'achat de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui résulte d'achats non autorisés et de la capacité limitée des autorités réglementaires nationales.

« Si nous ne nous attaquons pas à la pénurie et à la mauvaise qualité des médicaments anticancéreux dans de nombreuses régions du monde, il y aura très peu d'options pour guérir ces enfants », a déclaré le Docteur Carlos Rodriguez-Galindo, Président du département de médecine pédiatrique mondiale de St Jude et Directeur de St Jude Global.

« Les prestataires de soins de santé doivent avoir accès à une source fiable de médicaments anticancéreux qui constituent la norme actuelle en matière de soins. Nous, à St. Jude, avec nos partenaires cofondateurs à l'OMS et de nombreux partenaires essentiels dans le monde, pouvons contribuer à atteindre cet objectif », a-t-il souligné.

« L'OMS, St Jude et ses partenaires ne ménageront pas leurs efforts pour que l'accès des enfants aux médicaments anticancéreux soit sur la bonne voie », a ajouté pour sa part la Docteure Bente Mikkelsen, Directrice du Département des maladies non transmissibles à l'OMS.

« L 'OMS est sur le terrain et travaille avec les gouvernements pour fournir un soutien et des services afin que tous les enfants aient accès au meilleur traitement anticancéreux possible », a-t-elle mis en avant.

Phase pilote dans 12 pays

Au cours d'une phase pilote initiale de deux ans, les médicaments seront achetés et distribués à 12 pays par le biais d'un processus impliquant les gouvernements, les centres anticancéreux et les organisations non gouvernementales déjà actives dans la fourniture de soins contre le cancer. Des discussions sont déjà en cours avec les gouvernements pour déterminer les pays qui participeront à cette phase pilote.

D'ici à la fin de l'année 2027, il est prévu que 50 pays reçoivent des médicaments contre le cancer chez les enfants par l'intermédiaire de la plateforme.

« Nous sommes impatients de collaborer avec St. Jude et l'OMS dans cette aventure pour faire en sorte que tous les enfants, partout, aient accès à des médicaments anticancéreux de qualité. La plateforme concrétise un rêve de nos plus de 2600 membres mondiaux, a déclaré Kathy Pritchard-Jones, Présidente de la Société internationale d'oncologie pédiatrique », a déclaré Kathy Pritchard-Jones, Présidente de la Société internationale d'oncologie pédiatrique.

« Le cancer ne devrait pas être une sentence de mort, quel que soit le lieu où vit un enfant. En développant cette plateforme, St. Jude aide les familles à avoir accès à des médicaments qui sauvent des vies pour leurs enfants. En travaillant ensemble, nous pouvons changer le sort des enfants atteints de cancer dans le monde entier », a fait valoir de son côté, João Bragança, président de Childhood Cancer International.

Une collaboration continue

L'Organisation mondiale de la santé et le St. Jude Children's Research Hospital ont collaboré pour la première fois en 2018, lorsque St. Jude est devenu le premier centre collaborateur de l'OMS pour le cancer de l'enfant et s'est engagé à verser 15 millions de dollars pour la création de l'Initiative mondiale contre le cancer de l'enfant.

Cette Initiative aide plus de 50 gouvernements à mettre en place et à maintenir des programmes locaux de lutte contre le cancer et vise à porter le taux de survie à 60 % d'ici 2030.La plateforme entre en synergie avec l'Initiative mondiale, les activités mises en œuvre dans le cadre de ce nouvel effort devant contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs de l'Initiative.

La plate-forme mondiale pour l'accès aux médicaments contre le cancer chez l'enfant fait partie du plan stratégique de six ans de St. Jude, qui vise à accélérer les progrès dans la lutte contre les maladies infantiles catastrophiques à l'échelle mondiale grâce au plus grand investissement de l'institution dans la recherche et les soins aux patients.

Hôpital de recherche pour enfants St. Jude

L'hôpital de recherche pour enfants St. Jude, situé à Memphis, dans le Tennessee (États-Unis), est un leader mondial de la recherche et du traitement du cancer infantile et d'autres maladies pédiatriques potentiellement mortelles.

St. Jude est le seul centre de lutte contre le cancer désigné par le National Cancer Institute qui se consacre exclusivement aux enfants.

Les traitements mis au point à St. Jude ont contribué à faire passer le taux de survie des enfants atteints de cancer de 20 à 80 % aux États-Unis depuis l'ouverture de l'hôpital en 1962. St. Jude étend sa mission pour aider davantage d'enfants dans le monde.

En 2018, St. Jude et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé l'Initiative mondiale contre le cancer de l'enfant afin de porter le taux de survie à 60 % d'ici 2030 pour les formes les plus courantes de cancer de l'enfant. L'Alliance mondiale

St. Jude est un réseau mondial dont la vision commune est d'améliorer les soins et d'augmenter les taux de survie des enfants atteints de cancer et de troubles sanguins dans le monde entier.