La lutte contre le VIH et la Covid-19 exige une plus grande solidarité internationale

Sous le thème « Mettre fin aux inégalités. Mettre fin du sida. Mettre fin aux pandémies », Abdulla Shahid a souligné le lien entre la Covid-19 et le VIH/sida, soulignant que les deux exacerbent les inégalités et ont un impact sur les populations, « notamment en termes d'accès aux traitements et aux services de santé ».

En outre, la Covid-19 et l'épidémie de VIH n'ont pas seulement un impact sur la santé des individus, mais ensemble, elles ont également « un impact sur les ménages, les communautés, ainsi que sur le développement et la croissance économique des nations », a-t-il poursuivi.

« Nous devons renforcer la coopération et la solidarité internationales dans la lutte contre le VIH, contre la Covid-19 et sur toute question de santé publique qui protège nos populations », a-t-il déclaré.

© UNICEF/Frank Dejong Une famille subit un test de dépistage du VIH à son domicile dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire.

La responsabilité d'agir

Deux décennies après l'historique session extraordinaire de l'Assemblée générale sur le VIH/sida - la toute première consacrée à une question de santé - le VIH/sida est devenu une maladie que l'on peut prévenir et traiter.

Le Président de l'Assemblée mondiale a souligné l'importance de tirer les leçons des erreurs commises à l'époque, évoquant la dissimulation des diagnostics en raison de la stigmatisation sociale, la désinformation sur la prévention ou le traitement, mais aussi le lent délai de réaction des décideurs politiques.

« Cette réunion est l'occasion de discuter de la manière dont l'expérience de la lutte contre le VIH/sida peut informer et guider des réponses efficaces, sensibles aux droits de l'homme et centrées sur les personnes, aux maladies infectieuses, comme la Covid-19 », a déclaré M. Shahid. « Nous avons la responsabilité d'agir ».

« J'appelle toutes les parties prenantes à protéger les droits de l'homme de tous et à garantir l'accès aux services de santé sans stigmatisation ni discrimination », a lancé le Président de l’Assemblée.

Garantir un accès égal et équitable aux traitements pour tous

Si l'ingéniosité humaine a permis de mettre au point des vaccins efficaces contre la Covid-19 en un temps record, M. Shahid a souligné qu'avec l'apparition de nouveaux variants, le monde doit agir rapidement pour « combler le fossé de l'accès et garantir l'équité vaccinale ». « Je convoque une réunion de haut niveau sur l'accès universel aux vaccins le 13 janvier prochain, qui sera l'occasion de s'engager à lutter contre les inégalités et à garantir un accès égal et équitable aux traitements pour tous, sans discrimination », a-t-il annoncé lors de la réunion.

Et tout comme la désinformation a jadis été un fléau pour le VIH/sida, elle menace aujourd'hui les progrès dans la lutte contre la Covid-19.

« Nous devons recourir à tous les outils de communication disponibles pour mieux aborder les questions sanitaires et sociales dans une perspective de droits de l'homme », a dit M. Shahid.

© UNICEF/Tsvangirayi Mukwazhi Une femme séropositive est assise chez elle avec sa petite-fille à Mangwe, au Zimbabwe.

Quatre décennies plus tard

Cette année marque également le 25e anniversaire du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) par le Conseil économique et social (ECOSOC), qui a uni les entités du système des Nations Unies pour mobiliser les pays et les communautés du monde entier afin qu'ils prennent des mesures pour lutter contre le VIH/sida.

« Pendant quatre décennies, le programme a fourni un leadership mondial, promu un consensus politique, renforcé la capacité des gouvernements nationaux à élaborer des stratégies nationales globales de lutte contre le VIH/sida et celle du système des Nations Unies à surveiller la mise en œuvre », a déclaré le Président de l'ECOSOC, Collen Kelapile.

« L'ONUSIDA a joué un rôle déterminant dans la mobilisation de l'engagement politique et de l'action sociale pour prévenir et combattre le VIH/sida », a fait valoir M. Kelapile.

Selon lui, la lutte contre le VIH/sida est un exemple réussi de leadership et d'engagement politiques, d'action conjointe face à une crise mondiale, et de l'importance d'un multilatéralisme efficace.

Sans l'approche de lutte contre les inégalités dont nous avons besoin pour mettre fin au sida, le monde aurait également du mal à mettre fin à la pandémie de Covid-19 et resterait non préparé aux pandémies de l'avenir - Winnie Byanyima, cheffe d'ONUSIDA

M. Kelapile a noté qu'au début de cette année, l'Assemblée a adopté une Déclaration politique visionnaire sur le VIH et le sida, décrivant une voie ambitieuse pour mettre fin aux inégalités et se mettre sur la voie de l'élimination du sida d'ici 2030.

« Je souhaite réaffirmer le soutien de l'ECOSOC et de ses organes subsidiaires à la mise en œuvre intégrale de la Déclaration politique et leur volonté de jouer un rôle significatif en contribuant à un monde sans sida », a souligné l’actuel Président de l’ECOSOC.

La courbe ne s'infléchit pas assez vite

Dans son message virtuel, la cheffe de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, a lancé un « avertissement sévère » sur le fait que le sida reste une pandémie, déclarant que « le feu rouge clignote et que ce n'est qu'en agissant rapidement pour mettre fin aux inégalités qui alimentent la pandémie que nous pourrons la vaincre ».

« Sans l'approche de lutte contre les inégalités dont nous avons besoin pour mettre fin au sida, le monde aurait également du mal à mettre fin à la pandémie de Covid-19 et resterait non préparé aux pandémies de l'avenir », a-t-elle averti, ce qui, selon elle, « serait profondément dangereux pour nous tous ».

Alors que la crise de la Covid-19 fait rage, a noté Mme Byanyima, les progrès dans la lutte contre le sida sont encore plus mis à l'épreuve - perturbant les services de prévention et de traitement du VIH, la scolarisation, les programmes de prévention de la violence, etc.

« Sur notre trajectoire actuelle, nous n'infléchissons pas la courbe assez vite et risquons de voir la pandémie de sida durer des décennies », a averti la Directrice de l’ONUSIDA, appelant à donner plus d'élan aux actions concrètes convenues par les États membres pour lutter contre les inégalités à l'origine du VIH.

Elle a affirmé qu’en s'attaquant aux inégalités qui freinent les progrès, « nous pouvons tenir la promesse de mettre fin au sida d'ici à 2030 ».

« C'est entre nos mains », a déclaré Mme Byanyima, ajoutant que « chaque minute qui passe, nous perdons une vie précieuse à cause du sida. Nous n'avons pas le temps. Mettez fin aux inégalités. Mettez fin au sida. Mettez fin aux pandémies ».

Renforcer les partenariats

S'exprimant par vidéoconférence, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du Président des États-Unis, Joe Biden, a tiré les leçons de la Covid-19 pour montrer « à quelle vitesse » les interventions médicales de santé publique peuvent être « développées, testées et produites lorsque l'investissement financier est important et soutenu », lorsque les gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble.

« À l'avenir, nous devons trouver des moyens de maintenir ce partenariat pour l'engagement solide de développer des médicaments, des vaccins et d'autres contre-mesures médicales accessibles et largement disponibles pour lutter contre toutes les maladies infectieuses », a déclaré le Dr Fauci qui était également impliqué dans la lutte contre le sida il y a 30 ans.