Covid-19 : plus de 3,8 millions de cas et 47.500 décès signalés la semaine dernière dans le monde (OMS)

« Avec près de 3,8 millions de nouveaux cas confirmés signalés, ce chiffre est similaire à celui de la semaine précédente », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU dans son dernier bulletin épidémiologique. Toutefois, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a diminué de 10 % au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente, avec plus de 47.500 nouveaux décès signalés.

Les nouveaux décès hebdomadaires ont diminué de 36% et 8% dans les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale, respectivement, et ont augmenté de 26% et 7% dans les Régions d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, respectivement. Le nombre de nouveaux décès était similaire à celui de la semaine précédente dans les Régions Europe et Pacifique occidental.

Des questions sur le haut taux d'incidence hebdomadaire très élevé en Afrique

S’agissant des contaminations, l'Afrique, le Pacifique occidental et l'Europe ont signalé des augmentations des nouveaux cas hebdomadaires de 93 %, 24 % et 7 %, respectivement. Selon l’OMS, la hausse des infections dans la Région africaine est en « grande partie due à la notification par lots des tests antigéniques par l'Afrique du Sud la semaine dernière, et que les tendances doivent donc être interprétées avec prudence ».

Dans le même temps, les Amériques et l'Asie du Sud-Est ont signalé respectivement des diminutions de 24 % et 11 %. L'incidence des cas dans la Région de la Méditerranée orientale est restée stable, avec des chiffres similaires à ceux de la semaine précédente.

© UNICEF/PAHO/Karina Zambrana Un agent de santé brésilien reçoit une vaccination COVID-19.

Le bulletin montre que les régions rapportant l'incidence hebdomadaire la plus élevée pour 100.000 habitants restent la Région européenne (285,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants) et la Région des Amériques (64,5 nouveaux cas pour 100 000 habitants). La Région européenne a également signalé l'incidence hebdomadaire la plus élevée de décès, soit 3,1 pour 100.000 habitants, tandis que toutes les autres régions ont signalé moins d'un nouveau décès pour 100.000 habitants.

L’Europe confirme sa tendance à la hausse

Dans ces conditions, les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par les États-Unis (464.800 nouveaux cas ; une baisse de 31 %), l'Allemagne (406.754 nouveaux cas ; une augmentation de 22 %), le Royaume-Uni (304.374 nouveaux cas ; une hausse de 8 %), la Russie (239.215 nouveaux cas ; une diminution de 8 %) et la France (190.402 nouveaux cas ; une augmentation de 62 %).

D’une manière générale, le continent européen a continué de signaler une augmentation des cas depuis début octobre 2021. Avec plus de 2,6 millions de nouveaux cas enregistrés cette semaine, il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport à la semaine précédente.

Selon l’OMS, 23 des 61 pays de la région (38%) ont signalé une augmentation de plus de 10 % des nouveaux cas hebdomadaires. Mais un peu plus d'un tiers de tous les nouveaux cas continuent d'être signalés par trois pays : l'Allemagne (406.754 nouveaux cas ; une hausse de 22 %), le Royaume-Uni (304.374 nouveaux cas ; une augmentation de 8 %) et la Russie (239.215 nouveaux cas ; une baisse de 8 %).

FMI/James Oatway Trinity, une aide-soignante bénévole travaille dans un hôpital de campagne contre la Covid-19 à Nasrec, dans la ville de Johannesbourg, en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud signale le plus d’infections en Afrique

En Europe, l'incidence des décès est restée stable par rapport à la semaine précédente, avec plus de 29.000 nouveaux décès signalés.

Après une tendance à la baisse depuis fin juin 2021, l'incidence des cas dans la région africaine a augmenté de 93 %, avec plus de 43.000 nouveaux cas signalés pendant la semaine du 22 au 28 novembre. « À noter que 43 % des nouveaux cas provenaient d'un lot de tests antigéniques rapportés par l'Afrique du Sud au cours de la semaine dernière », a précisé l’OMS.

Dans l’ensemble, 21 des 49 pays de la région (43 %) ont signalé une augmentation de plus de 10 % des nouveaux cas par rapport à la semaine précédente.

L'Afrique du Sud est en tête des pays ayant signalé le plus grand nombre de nouvelles infections. Avec 29.373 nouveaux cas, il s’agit d’une augmentation de 740 %. Suivent Maurice (3.474 nouveaux cas ; soit une diminution de 63 %) et la Réunion (1.875 nouveaux cas ; soit une augmentation de 43 %).

ONU Argentine Les appels à une ligne d'assistance téléphonique pour les personnes victimes de violences sexistes en Argentine ont augmenté de 39 % pendant la pandémie de Covid-19.

Plus de 261 millions de cas dans le monde dont plus de 5,2 millions de morts

Onze des 49 pays ont signalé une augmentation de plus de 10 % du nombre de nouveaux décès hebdomadaires. Les plus grands nombres de nouveaux décès ont été signalés par l'Afrique du Sud (219 nouveaux décès ; une augmentation de 128 %), l'Éthiopie (64 nouveaux décès ; une hausse de 8 %) et Maurice (50 nouveaux décès ; une baisse de 52 %).

Le Pacifique occidental est l’autre région qui a enregistré une hausse des infections. Après une tendance relativement stable au cours du mois dernier, l'incidence hebdomadaire des cas dans cette région a ainsi augmenté de 24 % cette semaine, avec plus de 220.000 nouveaux cas signalés.

Six des 27 pays de la région ont signalé une augmentation de l'incidence des cas supérieure à 10 %, notamment les îles Mariannes du Nord (222 %), le Viet Nam (70 %), le Brunéi Darussalam (40 %), la République de Corée (28 %), l'Australie (15 %) et la République démocratique populaire lao (13 %). Mais le Viet Nam est le pays ayant recensé le nombre le plus élevé des nouvelles infections (112 779 nouveaux cas ; soit une augmentation de 70%).

Au total, plus de 5,2 millions de personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 261 millions de personnes ont été infectées dans le monde, selon un décompte établi mercredi par l’OMS. Et à la date du 29 novembre 2021, plus de 7,7 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde.