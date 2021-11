Êtes-vous sûr de vouloir partager cela? Faites le tri en ligne entre les faits et la fiction

La campagne Verified de l'ONU a lancé un cours en ligne pour nous aider à faire le tri et à protéger les personnes vulnérables des dommages potentiels.

Il est devenu de plus en plus évident que, depuis un certain temps, certaines personnes et organisations ont l'intention de diffuser de fausses informations en ligne. Pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, des allégations selon lesquelles certains médicaments ou remèdes font des miracles, ou que la pandémie est un canular, ont circulé sur les plateformes de médias sociaux.

Bien que certains partagent ces articles, vidéos et images de manière malveillante, beaucoup le font parce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire la distinction entre des informations légitimes provenant de sources fiables et de fausses déclarations, ou parce qu'ils ont simplement partagé un message envoyé par un membre de la famille ou un être cher, sans regarder de près le contenu qu'il contient.

Les conséquences peuvent être désastreuses, amener les gens à prendre des médicaments dangereux et inappropriés et à refuser de prendre les vaccins contre la Covid-19, et peuvent même entraîner des hospitalisations et des décès évitables.

Pour aider à lutter contre la propagation de la désinformation nuisible, la campagne Verified de l'ONU s'est associée à wikiHow, une communauté en ligne d'experts qui créent des guides pratiques fiables, pour développer un cours en ligne gratuit.

Le cours, qui contient une série de leçons envoyées aux abonnés par e-mail sur cinq jours, enseigne des compétences vitales et comment les mettre en pratique, aidant les utilisateurs à identifier les fausses informations, à ralentir la propagation et à protéger les personnes vulnérables.

À la fin du cours, les étudiants sauront quand et pourquoi faire une pause avant de partager, comment vérifier les faits et comment parler aux personnes qui ont partagé des informations erronées.

Inscrivez-vous à la campagne #Marquonsunepause de Verified et prenez un moment pour faire une pause avant de transférer un message, de retweeter une histoire ou de regarder une vidéo dans votre flux de médias sociaux.