Méditerranée : au moins 75 migrants se sont noyés au large des côtes libyennes

« Plus de 75 migrants se sont noyés mercredi (17 novembre) après avoir quitté la Libye, selon 15 survivants secourus par des pêcheurs et ramenés à (la ville côtière libyenne de) Zwara », a indiqué sur Twitter, le Bureau de l’OIM en Libye. « Cette dernière tragédie porte à plus de 1 300 le nombre de vies perdues en Méditerranée centrale cette année », a ajouté l’agence onusienne.

Cela fait de la Méditerranée centrale (de la Libye et Tunisie vers l’Italie et Malte), l’une des voies les plus périlleuses pour tous ces migrants et réfugiés tentant de rejoindre l’Europe depuis l’Afrique du Nord.

Près 30.000 migrants et réfugiés interceptés en 2021 avant d’être renvoyés en Libye

La Libye est devenue une plaque tournante essentielle pour les migrants clandestins qui tentent de rejoindre l’Europe en quête d’une vie meilleure ou pour fuir les conflits dans leur pays d’origine.

Entre le 7 et le 13 novembre, l’OIM note que 791 migrants ont été secourus ou interceptés en mer avant d’être renvoyés en Libye. Au total, près 30.000 migrants et réfugiés ont été interceptés Méditerranée centrale avant d’être renvoyés en Libye.

Selon l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plus de 105.000 migrants et réfugiés sont entrés en Europe depuis le début de l’année dont plus de 100.000 arrivées par la mer et le reste arrivant par voie terrestre depuis la Grèce et en Espagne.

L’Italie reste la première destination, avec près de 59.000 arrivées. Suivent l’Espagne (36.455), la Grèce (7.681), Chypre (1.515) et Malte (607).