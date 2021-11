Investir dans l'UNRWA est « un investissement dans la paix et l'espoir »

Remerciant les gouvernements jordanien et suédois d'avoir organisé la conférence d'annonces de contributions pour l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le chef de l'ONU a souligné les nombreuses réalisations de l'agence.

En plus de fournir à plus d'un demi-million d'enfants une éducation de haute qualité, d'investir dans le développement humain et d'offrir « des lignes de vie d'espoir et d'opportunité », l'UNRWA a également permis à nombre de ses bénéficiaires de « faire des contributions extraordinaires à leurs communautés et au monde en général », a-t-il déclaré.

« Un investissement dans l'UNRWA est un investissement dans la paix et l'espoir », a déclaré le haut fonctionnaire des Nations Unies.

Protection et soutien nécessaires

Selon le chef de l'ONU, l'UNRWA joue également un rôle essentiel dans la promotion de la stabilité régionale. Pourtant, bien que les États membres de l'ONU aient accepté son mandat global depuis des décennies, M. Guterres a rappelé qu'il continue à faire face à une crise existentielle.

« Nous devons empêcher l'UNRWA d'être utilisé comme un pion politique et nous concentrer sur sa capacité à remplir le mandat que lui a confié l'Assemblée générale et sur son engagement sans faille en faveur des principes humanitaires et des valeurs communes de l'ONU », a-t-il souligné.

En outre, faute de financement suffisant, l'agence des Nations Unies est également empêchée d'aider les réfugiés palestiniens de manière prévisible.

« Ces crises de financement récurrentes ont conduit l'UNRWA à mettre en place des mesures d'austérité. Mais celles-ci ont atteint leurs limites », a déclaré M. Guterres, soulignant la nécessité de « ressources adéquates, y compris les ressources humaines ».

UNRWA La ministre suédoise des Affaires étrangères Anne Linde (au centre), co-préside la conférence internationale de l'UNRWA à Bruxelles avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi (à droite) le 16 novembre 2021.

Les demandes de financement à court et à long terme

Pour y remédier, le Secrétaire général a demandé à l'Assemblée générale des postes supplémentaires dans le budget ordinaire de l'ONU et a fait deux demandes spécifiques à la conférence.

La première visait à combler le déficit de financement immédiat afin de maintenir en activité les services essentiels de l'UNRWA en matière de santé, d'éducation et autres.

« Une interruption des services et des salaires aurait un impact paralysant - surtout dans une région qui lutte déjà contre les conséquences de la pandémie », a-t-il déclaré.

Deuxièmement, il a exhorté les États membres à renforcer les engagements à plus long terme et la solidarité et à égaler la générosité des pays qui accueillent les réfugiés palestiniens.

« Nous devons trouver collectivement une voie vers un financement plus prévisible, suffisant et durable de l'agence, notamment par des engagements pluriannuels », a affirmé M. Guterres.

En conclusion, le Secrétaire général a exprimé sa profonde admiration pour le travail quotidien de l'UNRWA.

« Les enseignants, les médecins et les infirmières, les agents d'assainissement, les ingénieurs et tant d'autres - tous travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour permettre aux réfugiés palestiniens d'accéder aux services de base que nous considérons tous comme acquis », a-t-il déclaré. « Aidons-les à aider les réfugiés palestiniens ».

Contrer un « vide instable »

Le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a décrit l'agence comme « à la fois une histoire vraiment fascinante de solidarité mondiale en action et un exemple tragique de soutien financier inefficace et insuffisant qui la pousse au bord du gouffre ».

Il a averti que si de « vraies solutions » ne sont pas trouvées pour le présent et l'avenir, « l'institution sautera très vite par-dessus bord », laissant « un vide instable dans son sillage ».

« Et aucun environnement n'aime le vide », a-t-il ajouté.

M. Lazzarini a appelé les participants à la conférence à traduire leur soutien politique en « ressources prévisibles, suffisantes et durables ».

« Votre soutien permettra à l'UNRWA de continuer à être une bouée de sauvetage irremplaçable et fiable pour les réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution politique équitable et durable soit trouvée », a-t-il conclu.