António Guterres a déclaré jeudi aux délégués qu'il était inspiré par la mobilisation de la société civile, notamment des jeunes, des communautés autochtones, des groupes de femmes, des villes et du secteur privé, soulignant que la lutte pour l'action climatique nécessite le concours de tous.

« Nous savons ce qui doit être fait. Pour que l'objectif de 1,5 degré Celsius soit atteint, il faut réduire les émissions mondiales de 45% d'ici à 2030. Mais l'ensemble actuel des contributions déterminées au niveau national - même s'il est pleinement mis en œuvre - augmentera encore les émissions d'ici 2030 », a-t-il rappelé aux participants lors d'un événement de haut niveau en séance plénière.

Il a ensuite évoqué la dernière analyse conjointe des agences des Nations Unies chargées du climat et de l'environnement, qui montre que, même avec les dernières promesses et les derniers engagements pris lors de la COP26, nous restons sur la voie d'une augmentation catastrophique de la température bien supérieure à 2 degrés Celsius.

« Je me félicite de la reconnaissance de ce fait dans l'accord de coopération conclu hier entre les États-Unis et la Chine - un pas important dans la bonne direction. Mais les promesses sonnent creux lorsque l'industrie des énergies fossiles reçoit encore des milliers de milliards de subventions, comme l'a mesuré le FMI. Ou lorsque des pays continuent à construire des centrales au charbon ou lorsque le carbone n'a toujours pas de prix », a-t-il souligné.

M. Guterres a appelé chaque pays, ville, entreprise et institution financière à réduire « de manière radicale, crédible et vérifiable » leurs émissions et à décarboniser leurs portefeuilles, et ce dès maintenant.

RUNIC/Miranda Alexander-Webber Le Secrétaire général António Guterres s'adresse aux délégués lors de la Conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse.

Un bilan des progrès accomplis et une nouvelle façon de les mesurer

Tout en reconnaissant que les efforts actuels pour lutter contre le changement climatique sont loin d'être suffisants, le chef de l'ONU a souligné les progrès accomplis lors de la COP26 à Glasgow, notamment l'engagement de stopper et d'inverser la déforestation, plusieurs engagements « net zéro » de la part de villes et d'autres alliances, ainsi que des promesses d'élimination progressive du charbon et d'investissement dans les énergies propres dans le monde entier.

« Nous avons besoin que les promesses soient mises en œuvre. Nous avons besoin que les engagements deviennent concrets. Nous avons besoin que les actions soient vérifiées. Nous devons combler le profond et réel fossé de crédibilité », a-t-il ajouté, précisant qu'en tant qu'ingénieur, il sait que les structures durables ont besoin de fondations solides.

M. Guterres a annoncé qu'il allait créer un groupe d'experts de haut niveau chargé de proposer des normes claires pour mesurer et analyser les engagements « zéro » des acteurs non étatiques, qui soumettra une série de recommandations l'année prochaine.

« Nous devons être en mesure de mesurer les progrès accomplis et de nous adapter lorsque nous nous écartons de la voie tracée... Nous devons maintenant nous concentrer sur la qualité et la mise en œuvre des plans, sur la mesure et l'analyse, sur les rapports, la transparence et la responsabilité », a-t-il déclaré, en demandant aux acteurs de coopérer avec les Nations Unies et de se tenir mutuellement responsables.

« Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons maintenir le seuil de 1,5 degré à portée de main et le monde équitable et résilient dont nous avons besoin », a-t-il conclu.

L'état des négociations : « On n'y est pas encore »

De son côté, le président de la COP26, Alok Sharma, a fait le point sur les négociations. Il a déclaré que les discussions sur l'objectif mondial d'adaptation étaient terminées et qu'il espérait qu'elles seraient adoptées.

M. Sharma a reconnu qu'il y a eu des progrès et a salué l'esprit de coopération et de civilité démontré tout au long des négociations, mais il a averti qu'« on n'y est pas encore » sur les questions les plus critiques.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire, et la COP26 doit se terminer à la fin de la journée de demain. Le temps presse », a-t-il déclaré aux journalistes, assurant que les négociateurs « retroussent leurs manches » pour trouver des solutions qui se dérobent depuis six ans.

« Les négociations sur le financement doivent s'accélérer et elles doivent s'accélérer maintenant », a-t-il ajouté.

Le président de la COP a également déclaré, en écho aux propos de M. Guterres, que le monde doit relever le défi et accroître son ambition.

ONU Info/Laura Quinones Manifestation devant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse, représentant les victimes de la crise climatique.

Le temps presse pour le pétrole et le gaz : Une nouvelle alliance se forme

Dans un nouveau développement positif plus tôt dans la journée, et conformément à l'appel du chef de l'ONU, 11 pays ont présenté l'Alliance « Beyond Oil and Gas » (BOGA) à la COP26.

L'Irlande, la France, le Danemark et le Costa Rica, entre autres, ainsi que certains gouvernements infranationaux, ont lancé une alliance inédite visant à fixer une date de fin de l'exploration et de l'extraction pétrolières et gazières nationales. Jusqu'à présent, des annonces similaires n'ont été faites que pour l'extraction du charbon.

Les principaux membres du BOGA ont déclaré lors d'une conférence de presse qu'ils s'engageaient à mettre fin à toutes les nouvelles concessions et à tous les cycles d'octroi de licences et de baux.

« Il s'agit d'avoir le courage de prendre des mesures concrètes. Nous entendons le monde à l'extérieur de ces murs, et nous savons que la science est claire : nous devons vraiment accélérer l'action, et lorsque nous parlons de la façon de le faire, nous abordons l'action de la demande, et oui, nous savons qu'elle est importante... mais nous ne pouvons pas simplement laisser l'aspect de l'offre, nous devons commencer cette conversation », a déclaré Andrea Meza, ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica, lors d'une conférence de presse.

« Chaque dollar que nous investissons dans des projets d'énergies fossiles est un dollar de moins pour les énergies renouvelables et pour la conservation de la nature... Il s'agit de savoir comment tirer parti de l'élan pour lancer cette conversation », a-t-elle ajouté.

Les membres du Réseau Action Climat, qui regroupe plus d'un millier d'organisations de la société civile, ont salué l'initiative en la qualifiant de « tardive ».

« Pourquoi est-ce important ? C'est la COP26, et pour la première fois, nous disposons d'un projet de décisions qui inclut les énergies fossiles... le lancement du BOGA signifie que les choses changent, que la conversation évolue sur le changement climatique et que la nécessité d'éliminer progressivement toutes les énergies fossiles n'est plus un tabou pour de nombreux pays », a déclaré Romain Ioaualalen, responsable de la campagne de politique mondiale chez Oil Change International.

Selon lui, avec tous les pays qui négocient à la COP26, et en particulier les pays du Nord qui produisent encore massivement du pétrole et du gaz et ne prévoient pas d'arrêter, il n'y a qu'une seule vraie question : « Où est votre plan ? Où est votre plan pour suivre la science ? Nous savons que les énergies fossiles sont la cause du changement climatique depuis des décennies », a déclaré M. Ioaualalen.

Video screenshot Claudia López, maire de Bogotá, en Colombie, est arrivée à la COP26 pour présenter les mesures climatiques déjà prises par Bogotá et pour réclamer davantage d'actions et d'engagements climatiques de la part des gouvernements.

L'engagement des villes du monde entier

Les villes et municipalités de Californie font partie des fondateurs de la nouvelle alliance BOGA. Entre-temps, des villes du monde entier - 1 049 pour être exact - ont présenté au début de la COP26 un engagement à réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2030 et à atteindre le niveau zéro d'ici à 2050.

« Sur près de 30 ans de réunions de la COP, la COP26 est la première où les gouvernements locaux et municipaux ont fait entendre leur voix et montré l'exemple. C'est la première fois que nous avons pu montrer l'engagement de 1 049 villes qui ont déjà pris des mesures et investi dans le domaine du climat », a déclaré Claudia Lopez, maire de Bogota, en Colombie, à ONU Info.

De plus, Mme Lopez, qui est également co-présidente du groupe de villes C40, qui a rédigé l'engagement, a déclaré que les villes et les municipalités se réunissaient pour montrer cet engagement, et pour demander aux gouvernements nationaux et aux entreprises privées de faire leur part, « pour aligner leurs incitations et leurs investissements sur les plans d'action climatique avec les demandes de nos citoyens pour un changement réel ».

La dernière journée thématique de la COP26 était axée sur les « villes, régions et environnement bâti », soulignant que, 68% de la population mondiale devant vivre dans des villes d'ici à 2050, il sera vital de construire un avenir urbain durable et résilient.

« Les maires sont les bottes sur le terrain, les bateaux sur l'eau, les plus proches des gens et nous devons obtenir des résultats, peu importe l'affiliation de votre parti lorsque les tempêtes et les événements météorologiques extrêmes arrivent, et ils arrivent avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité, ils coûtent plus cher », a déclaré Sylvester Turner, maire de Houston, la quatrième plus grande ville des États-Unis, expliquant comment le travail dans les villes peut conduire à une action nationale.

D'ici 2050, 1,6 milliard de personnes vivant dans les villes seront régulièrement exposées à des températures extrêmement élevées et plus de 800 millions de personnes vivant dans les villes du monde entier seront vulnérables à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations côtières.

Les hôtes de la COP26 soulignent que l'accélération de la transition vers des émissions nettes nulles pour les villes du monde sera vitale pour atteindre l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète à près de 1,5 degré.

Unsplash/chuttersnap Les villes durables contribuent à la lutte contre le changement climatique.

Construire un avenir meilleur

Selon ONU-Habitat, qui s'occupe des établissements humains et du développement urbain durable, les villes consomment 78 % de l'énergie mondiale et produisent plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre - mais elles représentent moins de 2 % de la surface de la Terre.

Aujourd'hui, Inger Andersen, cheffe du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a participé à un panel de la COP26 appelant à une construction plus efficace sur le plan énergétique.

« Nous construisons l'équivalent de nouveaux bâtiments de la taille de Paris chaque semaine, et si c'est ainsi que nous sommes censés nous développer, nous devons réfléchir à la manière dont nous le faisons pour des raisons de climat, de biodiversité, d'habitabilité, de qualité de vie. Nous devons mieux construire », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Andersen, le bâtiment et la construction sont responsables de 37 % des émissions de CO2, les matériaux de construction comme le ciment représentant 10 % des émissions mondiales.

Elle a également souligné que plus de la moitié des bâtiments qui seront debout en 2060 n'ont pas encore été construits.

« Nous ne mettons pas assez l'accent sur la résilience. Un bâtiment typique construit aujourd'hui sera encore utilisé en 2070, mais l'impact climatique auquel il devra résister sera très différent. La rénovation peut offrir à la fois un haut niveau d'efficacité et d'habitabilité », a-t-elle expliqué.

Selon le PNUE, seuls 19 pays ont ajouté des codes relatifs à l'efficacité énergétique des bâtiments et les ont mis en place, et la plupart des constructions futures auront lieu dans des pays qui ne disposent pas de ces mesures.

« Pour chaque dollar investi dans un bâtiment économe en énergie, nous constatons que 37 dollars sont investis dans des bâtiments conventionnels, qui sont inefficaces sur le plan énergétique. Nous devons renoncer à ces changements progressifs, car ils sont beaucoup trop lents, nous avons besoin d'une véritable transformation du secteur. Nous devons mieux construire », a-t-elle déclaré, appelant les gouvernements à faire preuve de plus d'ambition s'ils veulent tenir la promesse du « net zéro ».