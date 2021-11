Forum de Paris sur le paix : Guterres plaide en faveur de la solidarité pour résorber les fractures qui menacent le monde

« Rarement les fractures qui menacent notre monde n’auront été aussi grandes », a souligné le chef de l’ONU, citant les coups d’Etat qui se multiplient, les droits humains mis à mal, les plus vulnérables pris pour cible et les clivages politiques qui sapent la coopération internationale.

« Nous avons besoin de dialogue. Nous devons investir dans la prévention des conflits et le maintien et la consolidation de la paix », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que la crise climatique menaçait la planète et a réclamé plus d’ambition à la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, qui doit s’achever vendredi à Glasgow.

Le Secrétaire général a également jugé nécessaire de réduire la fracture entre riches et pauvres, alors que la pandémie de Covid-19 a exacerbé des inégalités déjà flagrantes. Il a noté que près d’un an après la mise au point de vaccins, des milliards de personnes attendent toujours leur première dose.

Réduire la fracture entre les genres et les générations

Selon M. Guterres, il est aussi urgent « de réduire les fractures entre les genres – et entre les générations ». « Les sociétés plus égalitaires sont aussi plus prospères. Les lieux de décision doivent faire toute leur place aux femmes. Il en va de même pour les jeunes », a-t-il dit.

Enfin, il a estimé qu’il fallait réduire la fracture numérique. La moitié de l’humanité n’a pas accès à Internet. Il a souhaité que tout le monde soit connecté d’ici à 2030.

« Ces fractures s’alimentent mutuellement. Et aucun Etat ne pourra les résorber seul. La solidarité est notre unique chance », a-t-il conclu.

Le Forum de Paris sur la paix se déroule du 11 au 13 novembre à Paris et a pour thème cette année la réduction des fractures mondiales. Une trentaine de chefs d'État sont attendus à ce forum. Il s'agit d'une initiative française dont l'objectif est de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale. Sa première édition s'était déroulée en 2018.