Niger : l’UNICEF profondément attristé par l’incendie meurtrier d’une école à Maradi

Selon les rapports des médias, des flammes ont ravagé ces classes faites de paille et de bois, appelées paillotes. Et au moins une vingtaine d’enfants âgés de 5 et 6 ans seraient morts à la suite de ce brasier.

« Les premières informations reçues indiquent que plusieurs enfants ont trouvé la mort dans l’incendie ou ont été blessés », a déclaré dans un communiqué Stefano Savi, Représentant de l’UNICEF au Niger. Selon l’ONU, « aucun enfant ne devrait jamais perdre la vie en allant à l’école ».

L’agence onusienne exprime sa profonde sympathie aux victimes, aux familles et aux communautés touchées par cette tragédie.

© UNICEF/Juan Haro Aminata, enseignante à l'école Hanti Goussou à Niamey, au Niger.

« Nous sommes de tout cœur avec les enfants et les familles touchés par ce drame, et, celles qui ont perdu leurs proches », a ajouté M. Savi.

Cet incendie de Maradi survient sept mois après un drame similaire à Niamey qui avait fait une vingtaine de morts. A la mi-avril, des écoliers enfants étaient morts calcinés dans l’incendie de classes similaires dans un quartier de Niamey, "Pays-Bas", riverain de l’aéroport international.

Pour l’UNICEF, l’objectif est de continuer à travailler avec les autorités et les partenaires à travers le Niger pour « améliorer les espaces d’éducation, afin que les enfants puissent aller à l’école et apprendre en sécurité ».