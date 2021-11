Iraq: l’ONU condamne fermement la tentative d'assassinat du Premier ministre

Selon la presse, dans la nuit de samedi à dimanche, la résidence de M. Al-Kadhimi, qui a prêté serment en mai de l'année dernière, a été visée par des drones dans la « zone verte » fortement fortifiée de la capitale iraquienne. L'explosion aurait endommagé la résidence et blessé plusieurs des agents de sécurité du Premier ministre.

« Le Secrétaire général appelle tous les Iraquiens à faire preuve de la plus grande retenue et à rejeter toute violence et toute tentative de déstabilisation de l'Iraq », a fait valoir dans une déclaration le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« Il demande que les auteurs de ce crime soient tenus pour responsables », a ajouté M. Dujarric.

Aussi le chef de l’ONU a exhorté « tous les acteurs politiques à respecter l'ordre constitutionnel et à résoudre les différends par un dialogue pacifique et inclusif ».

La Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI) a exprimé son soulagement que le Premier ministre n'ait pas été blessé dans l'attaque

« Il ne faut pas laisser le terrorisme, la violence et les actes illégaux saper la stabilité de l'Iraq et faire dérailler son processus démocratique », a estimé la MANUI.

En outre, la MANUI, qui s’est jointe au Premier ministre pour appeler au calme et à la retenue, a « encouragé vivement toutes les parties à assumer la responsabilité de la désescalade » et à « engager le dialogue pour apaiser les tensions politiques, dans le respect de l'intérêt national de l'Iraq ».

« Les Nations Unies sont aux côtés de tous les Iraquiens qui aspirent à la paix et à la stabilité : ils ne méritent rien de moins », a affirmé l’Organisation.