Etes-vous prêt pour un tsunami ?

« Nous pouvons tirer parti des progrès accomplis, allant d’une meilleure sensibilisation des populations exposées aux tsunamis partout dans le monde à l’inclusion d’un programme relatif aux tsunamis dans la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable », a dit le chef de l'ONU.

« Toutefois, les risques restent immenses », a-t-il insisté.

En effet, l’élévation du niveau de la mer causée par la crise climatique rendra les tsunamis encore plus dévastateurs. « Nous devons limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et investir à grande échelle dans la résilience des populations côtières », a-t-il déclaré.

Pour sauver les vies menacées par des tsunamis et d’autres catastrophes, la science et la coopération internationale, ainsi que la préparation et les interventions rapides, doivent être au cœur de l’action - António Guterres