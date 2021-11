Covid-19 : résurgence dans la région Europe, à nouveau épicentre de la pandémie (OMS)

« Chaque pays d'Europe et d'Asie centrale est confronté à une menace réelle de résurgence du COVID-19 ou la combat déjà », a déclaré jeudi 4 novembre 2021, lors d’une conférence de presse, le directeur de l’OMS Europe, le Dr Hans Kluge. Pour lui « la situation actuelle et les projections alarmantes à court terme devraient nous inciter à agir ».

Les cas de Covid-19 approchent à nouveau des niveaux records, le variant Delta, plus transmissible, continuant à dominer la transmission en Europe et en Asie centrale.

La semaine dernière, avec près de 1,8 million de nouveaux cas et 24 000 nouveaux décès signalés, l'Europe et l'Asie centrale ont connu une augmentation de 6 % et 12 %, respectivement, par rapport à la semaine précédente. Au cours des quatre dernières semaines, l'Europe a connu une augmentation de plus de 55 % des nouveaux cas de Covid-19.

La semaine dernière, l'Europe et l'Asie centrale ont représenté 59 % de tous les cas dans le monde et 48 % des décès signalés.

« Nous sommes à un autre point critique de la résurgence des pandémies. L'Europe est de nouveau à l'épicentre de la pandémie - là où nous étions il y a un an », a dit le Dr Kluge.

« La différence aujourd'hui est que nous en savons plus et que nous pouvons en faire plus - nous avons plus d'outils et de moyens pour atténuer et réduire les dommages causés à nos communautés et à la société », a-t-il ajouté.

Unsplash L'épidémie de coronavirus s'est propagée à l'Europe.

Doublement des admissions dans les hôpitaux

Tous les âges sont concernés mais l’augmentation des cas est plus rapide parmi la population âgée. Actuellement, 75 % des cas mortels concernent des personnes âgées de 65 ans et plus.

Les taux d'admission à l'hôpital dus au Covid-19 ont plus que doublé en une semaine, selon les dernières données de l'OMS/Europe.

« Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions assister à un autre demi-million de décès dus à la Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le premier février de l'année prochaine - et 43 pays de notre région seront confrontés à une pression élevée à extrême sur les lits d'hôpitaux à un moment donné au cours de la même période », estime l’OMS.

Deux raisons à cette flambée de cas : une couverture vaccinale insuffisante et l'assouplissement des mesures sanitaires et sociales.

Les vaccins sauvent des vies. En effet malgré le nombre important de cas, les nouveaux décès sont environ deux fois moins nombreux que lors du pic.

A ce jour, dans la région Europe, un milliard de doses de vaccin ont maintenant été administrées. Mais les disparités subsistent.

« En moyenne, seuls 47 % des personnes ont effectué une série complète de vaccinations. Si huit pays ont désormais dépassé une couverture de 70 %, dans deux d'entre eux, le taux reste inférieur à 10 % », indiqué le Dr Kluge. « Il est impératif que les autorités mettent tout en œuvre pour accélérer le rythme du déploiement de la vaccination », a déclaré le chef de l’OMS Europe.

Une dose supplémentaire pour les plus de 60 ans

Les autorités sont encouragées à offrir une dose supplémentaire aux personnes modérément et gravement immunodéprimées, 1 à 3 mois après avoir terminé la série de primovaccination, et à envisager d'offrir une dose supplémentaire de vaccins Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.

L’OMS Europe a exhorté « les pays à faire preuve de solidarité mondiale en partageant les doses ».

Les taux d'hospitalisation dans les pays où le taux de vaccination est faible sont nettement plus élevés et augmentent plus rapidement que dans les pays où le taux de vaccination est plus élevé.

La plupart des personnes hospitalisées et mourant de la Covid-19 aujourd'hui ne sont pas complètement vaccinées.

Les vaccins font bien ce pour quoi ils ont été conçus : prévenir les maladies graves et les décès.

Maintenir les gestes barrières

Les vaccins sont notre atout le plus puissant s'ils sont utilisés avec d'autres outils, tels que masques, tests, recherches de cas contacts, ventilation des espaces intérieurs, distanciation physique…

Ce sont des mesures qui ont fait leurs preuves et qui permettent de continuer à vivre, tout en contrôlant le virus et en évitant des enfermements généralisés et dommageables.

« Avec la résurgence généralisée de la Covid-19, je demande à toutes les autorités sanitaires de reconsidérer soigneusement l'assouplissement ou la levée des mesures en ce moment même ».

ONU Moldavie La Moldavie a été le premier pays européen à recevoir des vaccins contre la Coivid-19 via le mécanisme COVAX.

Les mesures préventives garantissent nos libertés

Les mesures préventives, lorsqu'elles sont appliquées correctement et de manière cohérente, nous permettent de poursuivre notre vie, et non l'inverse. Les mesures préventives ne privent pas les gens de leur liberté, elles la garantissent. En d'autres termes, le meilleur moyen d'éviter le confinement - qui est un dernier recours absolu - est d'appliquer ces mesures et de maintenir la transmission du Covid-19 à un faible niveau.

Alors que nous entrons dans la saison de la grippe, nous sommes confrontés à la perspective de voir circuler à la fois la grippe et la Covid-19. Les mêmes mesures préventives fonctionnent contre les deux virus, et nous disposons de vaccins efficaces et sûrs pour les deux.