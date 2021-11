Covid-19 : hausse de 8 % du nombre de décès et de 3 % des nouveaux cas la semaine dernière dans le monde - OMS

Le nombre de nouveaux cas a ainsi augmenté de 3 % et le nombre de décès de 8 % par rapport à la semaine précédente.

« Au cours de la semaine du 25 au 31 octobre 2021, une légère tendance à la hausse des nouveaux cas hebdomadaires a été observée, avec un peu plus de 3 millions de nouveaux cas signalés », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Selon les chiffres du bulletin, il s’agit exactement d’un total de 50.477 décès liés à la Covid-19 et de 3.021.634 nouveaux cas enregistrés dans le monde du 25 au 31 octobre.

Les baisses les plus importantes des nouvelles infections ont été signalées dans la région de la Méditerranée orientale (moins 12 %), suivie des régions de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique (-9 % chacune).

L’Europe signale des taux similaires à ceux de décembre 2020

Dans le même temps, les Amériques ont signalé une hausse de 3 % et le Pacifique occidental - une augmentation de 2 %. Mais c’est l’Europe qui a recensé la hausse la plus importante. Le continent européen a confirmé les tendances observées ces dernières semaines.

L’Europe a répertorié une augmentation de 6 % des nouveaux cas hebdomadaires par rapport à la semaine précédente, soit près de 1,8 million de nouveaux cas et 24.000 nouveaux décès signalés cette semaine. « Ce sont des taux de cas régionaux similaires à ceux signalés en décembre 2020 », souligne l’OMS.

Sur les 61 pays de la Région, 25 (41 %) ont signalé une augmentation des cas au cours de la semaine écoulée. Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par le Royaume-Uni (285 028 nouveaux cas ; une baisse de 14 %), la Russie (272.147 nouveaux cas ; une augmentation de 9 %) et la Turquie (182 027 nouveaux cas ; une diminution de 8 %).

Une dizaine de pays font état d’une hausse des cas dans les Amériques

Dans les Amériques, onze pays de la Région (19 %) ont signalé une augmentation du nombre de nouveaux cas au cours de la semaine écoulée. Les plus fortes hausses ont été observées aux Îles Caïmans (145 %), en Uruguay (38 %) et à Porto Rico (21 %).

Mais les nouveaux cas les plus nombreux ont été signalés par les États-Unis (528.455 nouveaux cas ; soit une augmentation de 7 %), le Brésil (81.558 nouveaux cas ; chiffres similaires à ceux de la semaine précédente) et le Mexique (18.880 nouveaux cas ; soit une baisse de 6 %).

Plus globalement, le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé à l’OMS par les États-Unis (528.455), le Royaume-Uni (285.028), la Russie (272.147), la Turquie (182.027) et l’Ukraine (152.897).

Dans ces conditions, l’Europe (192,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et les Amériques (71,8 nouveaux cas pour 100.000 habitants) ont rapporté les taux d’incidence hebdomadaire de cas les plus élevés pour 100.000 habitants.

La plus forte hausse des décès enregistrée en Asie du Sud-Est (+50 %)

Ces deux mêmes régions ont rapporté l’incidence hebdomadaire de décès la plus élevée, soit respectivement 2,6 et 1,5 pour 100.000 habitants. L’Europe a ainsi enregistré une augmentation de 12%, tandis que les Amériques font toutefois état d’une baisse de moins 4%.

La même hausse a été également observée au Pacifique occidental (10 %). Mais la plus forte augmentation des chiffres de la mortalité a été enregistrée en Asie du Sud-Est, où les décès ont augmenté de 50 %.

Toutes les autres régions ont enregistré une baisse des décès liés au coronavirus. Et c’est l’Afrique qui a recensé la plus forte baisse des morts, avec moins de 13%. Plus largement, les nouveaux décès hebdomadaires ont augmenté de 8% par rapport à la semaine précédente.

Au cours des dernières 24 heures, l’organisation mondiale a été informée de 347.703 cas et de 5 981 décès. Au total, 246.951.274 cas confirmés de Covid-19, dont 5.004.855 décès, ont été signalés à l’OMS.

Au 1er novembre 2021, un total de 6.893.866.617 doses de vaccin ont été administrées dans le monde.