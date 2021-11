Afghanistan : premier vol humanitaire du HCR vers Kaboul depuis la prise de pouvoir par les Talibans

Pour ce premier vol humanitaire du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) vers Kaboul depuis la prise de pouvoir par les Talibans, l’avion a décollé de Sharjah plus tôt dans la journée et est arrivé dans la capitale afghane à 15h30 heure locale, transportant 33 tonnes de kits d’hivernage pour les déplacés afghans. Il s’agit du premier de trois vols du HCR, les deux prochains devant atterrir dans la capitale afghane les 4 et 7 novembre prochain.

Pesant 25 kg, chaque kit hivernal contient un plancher, des cloisons et d’autres éléments destinés à améliorer l’isolation des tentes contre le froid. Le HCR s’efforce de fournir une assistance hivernale à quelque 500.000 Afghans déplacés, rapatriés et membres des communautés d’accueil locales d’ici la fin de l’année 2021.

UNICEF/Sayed Bidel Des ménages s'inscrivent pour recevoir des rations alimentaires sur un site de distribution de nourriture à Herat, en Afghanistan.

Hausse des besoins à l’approche de l’hiver

« Les besoins humanitaires augmentent rapidement en Afghanistan à l’approche de l’hiver, lorsque les températures peuvent descendre jusqu’à -25⁰C », a déclaré lors d’un point de presse à Genève, Shabia Mantoo, porte-parole du HCR.

De nombreuses familles déplacées n’ont pas d’abri convenable. Dans le même temps, certaines de celles qui sont récemment retournées dans leur lieu d’origine ont trouvé leurs maisons inadaptées à l’hiver rigoureux dans ce pays.

Selon le HCR, près d’un demi-million de personnes ont reçu une aide depuis le début de l’année, notamment des kits d’hébergement d’urgence, des rations alimentaires, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des panneaux solaires, des lampes solaires et de l’argent liquide pour les plus vulnérables.

PAM/Marco Di Lauro Les agences des Nations Unies, dont le Programme alimentaire mondial, continuent à fournir une aide humanitaire en Afghanistan.

Plus de 3,5 millions déplacés internes dont près de 700.000 depuis le début de l’année

Pour acheminer cette aide humanitaire en Afghanistan et dans d’autres pays de la région, l’agence onusienne utilise les voies terrestres, maritimes et aériennes. D’autres fournitures de secours ont également été prépositionnées à Termez, en Ouzbékistan, prêtes à être acheminées par camion en Afghanistan si nécessaire.

En plus de l’aide d’urgence pour les déplacés internes, le HCR continue également à travailler dans les communautés où les anciens réfugiés sont rentrés. Il s’agit d’investir dans les infrastructures, y compris l’éducation, la santé, les moyens de subsistance et les abris.

Mais pour continuer à intensifier cette réponse humanitaire, le HCR lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle augmente d’urgence ses contributions financières afin de venir en aide aux Afghans déplacés, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui « restent extrêmement vulnérables ».

Le conflit et l’insécurité ont déplacé 3,5 millions d’Afghans à l’intérieur du pays, dont quelque 700.000 ont été forcés de quitter leur foyer depuis le début de l’année.