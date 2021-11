COP26 : « Nous creusons nos propres tombes », prévient le chef de l’ONU

Il faisait référence à la dépendance aux combustibles fossiles qui menace de pousser l'humanité et la planète au bord du gouffre, à cause d'un réchauffement planétaire intenable.

C'était une matinée grise et venteuse à Glasgow, alors que des dizaines de dirigeants mondiaux sont arrivés au Scottish Event Campus, qui accueille la Conférence sur le climat.

Depuis 6h30, de longues files de personnes se sont formées aux portes pour obtenir leurs accréditations et passer par une sécurité stricte, qui comprenait la présentation de preuves de tests Covid-19 négatifs.

Des journalistes du monde entier se sont mis à travailler côte à côte, armés d'une multitude de micros, de caméras, de lumières et d'équipements d'enregistrement.

La scène était prête pour entendre les chefs d'État alors que la COP26 commençait, y compris le co-organisateur, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Président américain Joe Biden, le Président français Emmanuel Macron, le Premier ministre indien Narendra Modi, la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et la Chancelière allemande Angela Merkel.

« Nous voulons que les chefs d'État soient de vrais leaders et qu'ils initient le changement pendant la COP26 », a déclaré à ONU Info Juan Pablo Sierra, un jeune militant pour le climat de l'ONG United for Climate Action, juste avant le début de la cérémonie d'ouverture du Sommet des dirigeants.

Photo Juan Sierra Longues files d'attente pour entrer sur le site de la COP26 à Glasgow.

Principaux discours

Le premier à prendre la parole lors de la cérémonie qui a débuté à 12h30, heure locale, était le dirigeant britannique Boris Johnson. « Nous devons faire de cette COP26 le moment où nous prenons conscience du changement climatique », a-t-il déclaré, plaidant pour la fin du charbon et la transformation verte des transports.

« La COP26 ne sera pas et ne peut pas être la fin de l'histoire du changement climatique », a-t-il ajouté, soulignant que le travail ne s'arrêtera pas, même si la conférence se termine avec les engagements nécessaires.

« Nous ne nous sentons peut-être pas comme James Bond, ou ne ressemblons pas à James Bond, mais la COP26 doit être le début du désamorçage de cette bombe. Oui, ça va être dur, mais oui, on peut le faire », a-t-il conclu.

Deux jeunes militants ont succédé au Premier ministre, appelant les dirigeants à des mesures audacieuses.

« Ensemble, vous avez tous le pouvoir d'être meilleurs, de vous rappeler que dans vos mots, vous avez les armes qui peuvent nous sauver ou nous laisser tomber. Vous n'avez pas besoin de ma douleur ou de mes larmes pour mettre fin à la crise. Nous ne sommes pas que des victimes de cette crise, nous sommes des agents résilients d'espoir. Nous ne nous noyons pas, nous nous battons », ont-ils déclaré.

Ensuite, le Secrétaire général António Guterres est monté sur le podium avec un message ferme et direct : « Les six années écoulées depuis l'Accord de Paris sur le climat ont été les six années les plus chaudes jamais enregistrées. Notre dépendance aux combustibles fossiles pousse l'humanité au bord du gouffre ».

« Nous sommes confrontés à un choix déterminant. Soit nous l'arrêtons - soit cela nous arrête », a-t-il ajouté, livrant cinq messages clés aux dirigeants mondiaux.

Climate Visuals Countdown/Andrew Watson Des panneaux solaires en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

Il est temps de dire « assez »

« Il faut cesser de brutaliser la biodiversité, de nous tuer avec du carbone, de traiter la nature comme des toilettes, de brûler, de forer et d'exploiter plus profondément », a dit le Secrétaire général.

« Nous creusons nos propres tombes », a-t-il affirmé, ajoutant que notre planète change sous nos yeux, de la fonte des glaciers à des événements météorologiques extrêmes répétés.

Il a rappelé que l'élévation du niveau de la mer est le double du taux d'il y a 30 ans, que les océans sont plus chauds que jamais et que certaines parties de la forêt amazonienne émettent désormais plus de carbone qu'elles n'en absorbent.

« Les récentes annonces d'action climatique pourraient donner l'impression que nous sommes sur la bonne voie pour renverser la vapeur. C'est une illusion », a-t-il déclaré, se référant au dernier rapport sur les plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, connus sous le nom de CDN, qui indique que même s'il est pleinement atteint, le résultat condamnerait toujours notre monde à une augmentation « catastrophique » de 2,7 degrés Celsius.

« Et même si les récents engagements étaient clairs et crédibles - et il y a de sérieuses questions à propos de certains d'entre eux - nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique. Donc, alors que nous ouvrons cette conférence sur le climat tant attendue, nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique », a-t-il souligné.

Maintenir l'objectif de 1,5 degré en vie

Le chef de l'ONU a appelé à une plus grande ambition en matière d'atténuation et à des actions concrètes immédiates pour réduire les émissions mondiales de 45% d'ici 2030 ; un effort qui devrait être mené par les pays développés.

« Les pays du G20 ont une responsabilité particulière car ils représentent environ 80% des émissions », a-t-il déclaré, précisant toutefois que les économies émergentes doivent également faire un effort supplémentaire.

« Nous avons besoin d'une ambition maximale – de tous les pays sur tous les fronts – pour faire de Glasgow un succès ».

M. Guterres a exhorté les nations à former des coalitions pour créer les conditions financières et technologiques permettant d'accélérer la décarbonisation de l'économie et l'élimination progressive du charbon.

En outre, se référant à une question clé des négociations au cours de cette COP26, le Secrétaire général a déclaré que les pays doivent revoir leurs plans et politiques climatiques nationaux, non pas tous les cinq ans, mais tous les ans, si les engagements ne sont pas respectés d'ici la fin de la COP26.

« Il y a un déficit de crédibilité et un surplus de confusion sur les réductions d'émissions et les objectifs zéro net, avec des interprétations différentes et des mesures différentes », a-t-il déclaré, annonçant la création d'un groupe d'experts pour proposer des normes claires pour mesurer et analyser les engagements zéro net des acteurs non étatiques.

Nous devons faire plus pour protéger les communautés vulnérables

Au cours de la dernière décennie, près de quatre milliards de personnes ont subi des catastrophes liées au climat, et les ravages ne feront qu'augmenter, a déclaré le chef de l'ONU.

M. Guterres a souligné que les mesures d'adaptation fonctionnent et que les systèmes d'alerte précoce ainsi que l'agriculture et les infrastructures intelligentes en matière de climat sauvent des vies et des emplois.

« Tous les donateurs doivent allouer la moitié de leur financement climatique à l'adaptation. Les banques de développement publiques et multilatérales devraient démarrer dès que possible », a-t-il déclaré.

La COP doit être un moment de solidarité

Le chef de l'ONU a réitéré son appel à ce que l'engagement de 100 milliards de dollars de financement climatique en faveur des pays en développement devienne une réalité.

Il a déclaré que tenir cette promesse faite lors de la COP15 à Copenhague était essentiel pour restaurer la confiance et la crédibilité, mais au-delà de cela, les pays en développement ont besoin de ressources bien plus importantes pour lutter contre la Covid-19, renforcer la résilience et poursuivre le développement durable.

« Ceux qui souffrent le plus – à savoir les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) – ont besoin d'un financement urgent. Plus de financements publics pour le climat. Plus d'aide au développement. Plus de subventions. Un accès plus facile au financement », a-t-il exhorté.

Miser sur les progrès

Un certain nombre de pays ont pris des engagements crédibles en faveur d'émissions nettes zéro d'ici le milieu du siècle, ont peut-être mis fin au financement international du charbon, et plus de 700 villes ouvrent la voie à la neutralité carbone, a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général a noté que le secteur privé se réveille également et construit de nouvelles alliances pour catalyser le changement.

« L'armée d'action climatique - dirigée par des jeunes - est imparable. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus bruyants. Et, je vous assure, ils ne vont pas disparaître. Je suis avec eux », a-t-il déclaré.

M. Guterres a averti que nous approchons rapidement d'un point de non-retour. Selon lui, investir dans l'économie nette zéro et résiliente au changement climatique créera, en revanche, des cercles vertueux de croissance durable, d'emplois et d'opportunités.

« Au nom de cette génération et des générations futures, je vous exhorte : choisissez l'ambition. Optez pour la solidarité. Choisissez de sauvegarder notre avenir et de sauver l'humanité », a-t-il conclu.