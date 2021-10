COP26 : le quiz climat d’ONU Info

1) Qui a dit ceci à propos du changement climatique : « Nous avons involontairement commencé une expérience massive avec le système de cette planète elle-même » ?

a) David Attenborough, présentateur de télévision

b) L'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher

c) Greta Thunberg, militante suédoise pour le climat

2) Seuls cinq États membres des Nations Unies n'ont toujours pas ratifié l'accord historique de Paris de 2015. Nommez l'un d'entre eux (point de bonus pour chaque pays supplémentaire).

3) La COP15 à Copenhague a été qualifiée d'échec par beaucoup, mais elle a également vu une personnalité notable faire sensation en s'introduisant dans une réunion privée tenue par les dirigeants de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et du Brésil. De qui s'agit-il ?

a) L'acteur et activiste George Clooney

b) Le célèbre lanceur de tartes belge Noël Godin, également connu sous le nom de Georges le Gloupier.

c) Le Président américain Barack Obama

4) Du point de vue du changement climatique, qu'ont en commun Mumbai, Miami et les Maldives?

5) La COP26 se tient en Écosse qui, bien qu'étant une région magnifique à bien des égards, n'est pas connue pour son climat chaud et ensoleillé. Quel mot écossais résume le mieux les prévisions météorologiques pour Glasgow pendant la conférence ?

a) Mochie

b) Dreich

c) Drookit

6) Quel super pouvoir lié au climat les algues, les forêts et les mangroves possèdent-elles toutes?

7) Quel groupe de K-Pop au succès phénoménal a été nommé ambassadeur de bonne volonté de la COP26 ?

a) BTS

b) BLACKPINK

c) XTC

8) Quel est l'acronyme des plans améliorés de réduction des émissions que les pays doivent présenter à la COP26, s'ils ne l'ont pas déjà fait ?

a) CDN

b) ODD

c) PRI

9) Quel mot a failli faire échouer les négociations finales de l'accord historique de Paris sur le climat lors de la COP21 ?

a) Peut

b) Doit

c) Sera

10) Comment le chef de l'ONU, António Guterres, a-t-il décrit les conclusions du rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) publié en août, qui montrent qu'à moins de réductions rapides, durables et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C sera hors de portée ?

a) Un point de basculement pour l'action climatique

b) Sur la voie de la catastrophe climatique

c) Une alerte rouge pour l'humanité

Unsplash/Stephen O'Donnell La 26e conférence des parties au changement climatique des Nations Unies (COP26) se tient à Glasgow, au Royaume-Uni.

Réponses

1) a) Margaret Thatcher. La « Dame de fer » a étudié la chimie à l'université, et était donc bien placée pour comprendre la menace du changement climatique, lorsqu'elle a fait cette déclaration dans un discours en 1988. L'année suivante, elle a exprimé des sentiments similaires dans un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'elle a déclaré que « le défi environnemental auquel est confronté le monde entier exige une réponse équivalente de la part du monde entier. Chaque pays sera touché, et personne ne peut s'y soustraire. Les pays industrialisés doivent contribuer davantage pour aider ceux qui ne le sont pas ».

2) Le site internet des traités des Nations Unies montre que l'Érythrée, l'Iran, l'Iraq, la Libye et le Yémen n'ont pas ratifié l'Accord de Paris.

3) c) L'ancien Président américain Barack Obama. Vers la fin de la conférence, et sans accord entre les États-Unis et le bloc de pays BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine), M. Obama a entendu dire que les dirigeants de ces nations tenaient une réunion. Sous les yeux des médias, il est arrivé dans la salle de conférence où se trouvaient le Premier ministre indien Manmohan Singh, le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le Président sud-africain Jacob Zuma, et s'est annoncé en disant à haute voix « êtes-vous prêts ? ».

4) Ils risquent tous sérieusement d'être complètement submergés, en raison de la montée du niveau de la mer, dans les prochaines décennies. Selon les projections de la NASA, Mumbai pourrait être submergée d'ici 2050, certaines études montrent que Miami est l'une des villes côtières les plus vulnérables au monde, et les Maldives, une nation insulaire de faible altitude qui dépend fortement du tourisme, envisageraient de construire une ville flottante afin de rester à flot.

5) c) Les prévisions annoncent de fortes pluies, donc « drookit » est la façon la plus appropriée de décrire Glasgow la semaine prochaine, évoquant un temps qui vous laisse complètement trempé. Le mot « dreich » ressemble même au temps qu'il décrit : lugubre, gris et couvert. Donc, même si la pluie s'arrête, le temps risque d'être maussade ! En revanche, il est peu probable que le temps devienne « mochie » : le mot « mochie » désigne ce que l'on ressent lorsqu'il fait chaud, humide et moite.

6) Ce sont toutes des solutions naturelles au changement climatique et des « puits de carbone » importants : les forêts sous-marines de varechs peuvent éliminer de l'atmosphère de grandes quantités de gaz à effet de serre nocifs ; les programmes de reboisement réduisent la dégradation des terres et absorbent le carbone ; et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) qualifie les mangroves de « super solution » à la crise climatique, citant leur capacité à stocker quatre fois plus de CO2 que les forêts tropicales.

7) b) Les BLACKPINK ont été désignés comme défenseurs de la COP26 en février dernier. BTS sont des « amis de l'ONU », ayant joué un rôle de premier plan pendant la semaine de l'Assemblée générale de cette année, et ayant même tourné un clip au siège de l'ONU. XTC, quant à lui, n'est même pas un groupe de K-Pop, mais plutôt un groupe de pop anglais des années 1970.

8) a) CDN, signifie Contribution déterminée au niveau national; ODD est l'acronyme des Objectifs de développement durable, 17 éléments constitutifs du Programme de l'ONU pour le développement durable à l'horizon 2030 ; et PIR veut dire Principes pour un investissement responsable, un réseau d'experts du secteur financier soutenu par l'ONU, qui œuvre à la promotion de l'investissement durable.

9) b) « Doit ». Nous nous souvenons tous des cris et des acclamations qui ont suivi l'accord triomphal de la COP21 à Paris, mais les choses auraient pu être très différentes. À la dernière minute, l'équipe juridique de la délégation américaine aurait remarqué que le mot « doit » figurait dans une clause cruciale relative aux réductions d'émissions, au lieu de « devrait ». La solution élégante des hôtes français a consisté à décrire cela comme une « erreur typographique », garantissant ainsi l'adoption de l'accord par consensus.

10) c) Une alerte rouge pour l'humanité. Le rapport, préparé par 234 scientifiques de 66 pays, souligne que l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins les 2.000 dernières années. « Les sonnettes d'alarme sont assourdissantes », a déclaré M. Guterres, « et les preuves sont irréfutables ». Le chef de l'ONU a déclaré que le monde avait atteint un point de basculement sur la nécessité d'une action climatique lors du lancement du rapport United in Science en septembre. Lors du lancement du rapport sur le déficit d'émissions du Programme des Nations Unies pour l'environnement, il a averti que « nous sommes toujours sur la voie de la catastrophe climatique ».