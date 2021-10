Face aux réalités brutales du changement climatique, il faut agir ensemble, plaide le Président de l'Assemblée générale

La réunion d'une journée s’est déroulée quelques jours avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, pour que les pays tiennent leur promesse de maintenir l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, conformément à l'Accord de Paris de 2015.

Dans son allocution d'ouverture, le Président de l'Assemblée générale, Abdulla Shahid, a souligné les « réalités brutales » des impacts climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer, qui menacent des nations insulaires comme son pays, les Maldives.

Cependant, M. Shahid a souligné que les pays peuvent faire face à ces défis s'ils travaillent ensemble.

« L'événement d'aujourd'hui ne résoudra pas le changement climatique, seule l'action le fera », a-t-il déclaré, s'exprimant depuis la tribune. « L'événement d'aujourd'hui vise à rappeler aux gens de quoi nous sommes capables si nous agissons de concert, faisons confiance à la science et mobilisons intelligemment les nombreuses ressources dont nous disposons ».

Les scientifiques sont sans équivoque sur les causes de l'urgence climatique. Les activités humaines ont réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres, entraînant la fonte des glaces et entraînant des changements rapides et sans précédent, a déclaré Valérie Masson-Delmotte, du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), l'organisme des Nations Unies qui a publié une série de rapports alarmants sur la question.

« Le changement climatique d'origine humaine affecte déjà toutes les régions de la Terre de plusieurs manières, renforçant la fréquence et l'intensité des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses et les incendies », a-t-elle déclaré, s'exprimant par liaison vidéo. « Les changements que nous connaissons déjà augmenteront avec le réchauffement supplémentaire ».

Photo ONU/Manuel Elias Le Président de l'Assemblée générale, Abdulla Shahid.

La COP26, un moment de vérité

L'ONU et son Assemblée générale, où les 193 États membres sont représentés, ont été créées pour que les pays puissent s'unir pour faire face à des crises communes telles que le changement climatique, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors de la réunion.

La COP26 à Glasgow sera un moment de vérité, a-t-il ajouté, car malgré les sonnettes d'alarme, les actions des gouvernements jusqu'à présent « ne correspondent tout simplement pas à ce qui est si désespérément nécessaire ».

Le monde reste actuellement sur la voie d'une augmentation de la température mondiale de 2,7 degrés Celsius, loin de l'objectif de 1,5 degré, ou de ce que M. Guterres a appelé « le seul avenir vivable pour l'humanité ».

Il a déclaré que la situation ne peut être inversée qu'en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 45% cette décennie, par rapport aux niveaux de 2010, et en ayant des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle. Les dirigeants doivent également venir à la COP26 avec des objectifs audacieux et de nouvelles politiques concrètes.

« Le temps des subtilités diplomatiques est révolu », a déclaré le chef de l'ONU. « Si les gouvernements – en particulier les gouvernements du G20 –ne mènent pas cet effort, nous nous dirigeons vers de terribles souffrances humaines », a-t-il dit.

Et tandis que les gens s'attendent à ce que leurs gouvernements dirigent, M. Guterres a souligné que chacun a un rôle à jouer dans la réalisation d'un avenir où les combustibles fossiles, qui créent des gaz à effet de serre, sont abandonnés pour des sources d'énergie plus propres. Cela inclut les entreprises, les investisseurs et les citoyens ordinaires.

Action et solidarité

« Dans toutes les sociétés, les citoyens doivent faire des choix plus judicieux et plus responsables, qu'il s'agisse de leur alimentation, de leurs déplacements ou de leurs achats en tant que consommateurs », a déclaré M. Guterres. « Les jeunes - et les militants pour le climat - doivent poursuivre sur leur lancée et exiger des actes de la part de leurs dirigeants ».

Le Secrétaire général a également souligné la nécessité de la solidarité, exhortant les pays les plus riches à respecter leur engagement d'au moins 100 milliards de dollars de financement climatique annuel pour les pays en développement.

Il a également appelé les donateurs et les banques de développement à consacrer au moins 50% de leur soutien climatique à l'adaptation et à la résilience dans le monde en développement.

L'action climatique et le développement durable doivent aller de pair, a déclaré le Président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Collen Kelapile. Il a souligné que tout le monde doit faire partie de l'avenir net-zéro.

« La transformation mondiale pour lutter contre le changement climatique doit être juste, inclusive et équitable pour garantir que personne ne soit laissé pour compte, en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les peuples autochtones et les populations déplacées », a-t-il déclaré.

M. Kelapile a ajouté que les pays doivent également investir dans le recyclage des travailleurs affectés et dans la diversification économique des communautés. Comme le Secrétaire général, il a également appelé à un plus grand soutien aux pays en développement alors qu'ils poursuivent une voie plus verte.