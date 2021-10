Hommage au personnel de l'ONU qui porte l'espoir à travers le globe

Pour marquer la Journée de l'ONU de cette année, ONU Info donne un aperçu d'une partie du monde - en présentant les diverses contributions des anciens membres du personnel au Brésil.

L'équipe nationale de l'ONU au Brésil célèbre l'occasion en mettant en lumière les contributions de quatre anciens membres du personnel qui ont tous joué un rôle dans l'histoire de l'Organisation : un vétérinaire, un environnementaliste, un sociologue et un démographe.

Tous ont consacré une grande partie de leur vie à l'ONU et sont convaincus que l'unité et le dialogue sont le meilleur moyen d'instaurer un monde plus juste et plus solidaire.



Milton Thiago de Mello, Vétérinaire

« Le monde après la pandémie sera différent - la planète a été forcée de faire une pause, et un nouveau monde en sortira ».

Ce point de vue philosophique sur la Covid-19 provient d'un ancien membre du personnel des Nations Unies qui mérite le droit de fournir une vision à long terme. Après tout, c'est la deuxième pandémie qu'il a vécue : aujourd'hui âgé de 105 ans, Milton Thiago de Mello était un petit enfant lorsque la grippe espagnole se répandait dans le monde, tuant des dizaines de millions de personnes.

En plus d'avoir survécu à cette crise sanitaire mondiale, M. Thiago de Mello a traversé deux guerres mondiales et a voyagé dans de nombreuses villes et pays, travaillant sans relâche au service du progrès scientifique.

Ses recherches sur la brucellose, une maladie infectieuse qui affecte le bétail et la santé humaine, ont attiré l'attention de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé.

Cristina Montenegro, écologiste

« J'ai ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le système des Nations Unies ».

La carrière internationale de Cristina Montenegro au sein de l’ONU s'est étendue sur trois décennies. Au moment de prendre sa retraite, elle était à la tête du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) au Brésil, l'une des premières femmes de l'Organisation à diriger un bureau national de l'agence.

Après avoir travaillé à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (mieux connue sous le nom de « Sommet de la Terre », qui s'est tenu à Rio en 1992), l'écologiste a ensuite travaillé au Mexique, avant de revenir au Brésil pour ouvrir le premier bureau national du PNUE.

« Nous avons commencé à une époque où l'on parlait peu de l'environnement », se souvient-elle. « Puis nous avons eu un coup de pouce en 1992 avec la conférence de Rio, qui a renforcé le thème et les institutions ».

João Carlos Alexim, vétérinaire

João Carlos Alexim dirigeait le bureau national du Brésil pour une autre agence des Nations unies, l'Organisation internationale du travail (OIT).

Au cours de sa carrière, il a participé à certains projets pionniers, notamment des initiatives qui ont fait progresser la lutte contre le travail des enfants et l'amélioration de l'égalité des chances et des salaires pour les travailleurs noirs et les femmes.

« Pour moi, les Nations unies restent le centre d'organisation fondamental de la pensée et de la civilisation humaines », dit-il, en soulignant les valeurs qui ont fondé l'ONU et qui restent d'actualité.

Mena Mueller, démographe

Le nom complet de Mena Mueller est Maria Helena Fernandes da Trindade Henriques Mueller, mais la préférence pour un surnom plus court est apparue lorsqu'elle travaillait pour le célèbre fonctionnaire de l'ONU, Sérgio Vieira de Mello, lorsqu'il dirigeait le bureau d'urgence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en Bosnie, alors qu'il participait aux négociations pour mettre fin à la guerre dans le pays qui a tué plus de 97.000 personnes.

Mme Mueller a été chargée de la mission complexe d'unir les trois groupes en conflit (Bosniaques, Croates, Serbes) par une identité culturelle commune.

Pour ce faire, elle a dû mobiliser des artistes, des journalistes, des militants et des éducateurs afin de prouver à la population de l'ex-Yougoslavie et au monde extérieur que les pays et les cultures historiques devaient être soutenus.

« Lorsque nous sommes arrivés dans le pays, il était difficile de convaincre les gens qu'ils n'étaient pas morts. Surtout les jeunes », dit-elle. « C'était un travail énorme de les encourager à continuer, et à trouver assez d'espoir pour construire des vies significatives ».

Journée des Nations Unies

La Journée des Nations unies, le 24 octobre, marque l'anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies en 1945.

La Journée des Nations unies sera célébrée à l'Expo de Dubaï. Le programme comprend une cérémonie officielle au Al Wasl Dome, ainsi qu'un spectacle culturel et un débat avec l'Orchestre symphonique des jeunes des Émirats (EYSO).