Des chefs d'entreprise se joignent au chef de l'ONU pour intensifier l'action en faveur de la durabilité 

L'Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable (GISD), qui regroupe 30 géants du monde des affaires dont la valeur est estimée à 16.000 milliards de dollars, a rencontré M. Guterres à New York et présenté des actions concrètes pour l'avenir.

Depuis octobre 2019, date à laquelle le Secrétaire général a convoqué l'Alliance, ses PDG et autres hauts dirigeants du GISD travaillent avec l'ONU et d'autres partenaires pour élaborer des lignes directrices et des produits qui alignent l'écosystème existant de la finance et de l'investissement avec les Objectifs de développement durable (ODD).

Je compte sur les membres de l'Alliance GISD pour catalyser des investissements plus importants pour les pays en développement

- António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies

Une plus grande responsabilité

Reconnaissant la « grande responsabilité » à laquelle sont confrontés les dirigeants du secteur privé, M. Guterres a déclaré que les objectifs étaient clairs : « construire un monde durable, net zéro, résilient et équitable, mieux aligner les investissements sur le développement durable, et agir sur leurs engagements, avec des échéances, des cibles et des plans crédibles ».

Depuis sa création, l'Alliance GISD a élaboré des normes et des outils visant à déplacer des milliers de milliards de dollars pour combler le déficit de financement, afin de réaliser l'Agenda 2030 de l'ONU.

Le groupe travaille en augmentant l'offre disponible d'investissements à long terme pour le développement durable, en réalisant des opportunités d'investissement dans les ODD dans les pays en développement et en renforçant l'impact des investissements privés pour le développement durable.

Net zéro et durabilité

« Je compte sur les membres de l'Alliance GISD pour catalyser des investissements plus importants en faveur des pays en développement et faire en sorte que le « zéro net » et la durabilité soient au cœur des politiques et des modèles commerciaux de chacun », a poursuivi M. Guterres.

Le GISD est également passé à l'action pour faire face aux crises, notamment en 2020, en élaborant un appel à l'action « Covid Bond ». Cet appel a incité les entreprises et les gouvernements à utiliser des obligations sociales innovantes pour répondre à la pandémie, contribuant ainsi à une reprise économique durable.

Mesurer l'impact

Cette année, le GISD a publié son dernier outil d'investissement conçu pour aligner le financement sur les ODD.

Grâce à un ensemble de paramètres sectoriels, il propose de mesurer avec précision l'impact des entreprises sur les Objectifs de développement durable et de fournir aux investisseurs des informations clés.

Il s'agit d'une étape importante, car les cadres d’évaluation précédents se concentraient essentiellement sur la mesure de l'impact des activités des entreprises sur le développement durable dans des secteurs entiers.

Selon Leila Fourie, coprésidente de la GISD et PDG du groupe de la Bourse de Johannesburg, les indicateurs de performance, bien qu'utiles, ont tendance à ne pas saisir tout l'impact sectoriel des produits et services que les entreprises produisent.

Prochaines étapes

Dans les mois à venir, la GISD lancera un fonds négociable en bourse (ETF) net-zéro et un fonds de financement mixte, contribuant ainsi à « créer des opportunités réelles de financer les ODD », a déclaré Oliver Bäte, coprésident de la GISD et PDG d'Allianz.

La GISD travaille également avec le groupe de travail du G20 sur le financement durable, le bureau de la conférence sur le climat COP26 et les principales économies du G7, ainsi qu'avec les banques multilatérales de développement, afin d'élaborer des recommandations concrètes sur les moyens d'accroître les investissements privés en faveur du développement durable.