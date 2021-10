Éthiopie : l'ONU préoccupée par l'intensification du conflit au Tigré

« Les agents de santé locaux ont signalé que trois enfants ont été tués et une personne blessée dans une frappe aérienne dans la banlieue de Mekele (Tigré) hier [lundi] matin, heure locale », a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), lors d’un point de presse ce mardi à Genève.

Un deuxième raid aérien dans la ville de Mekele, plus tard dans la journée, aurait blessé neuf personnes et endommagé des maisons et un hôtel, a indiqué M. Laerke.

« Cette escalade du conflit est très alarmante », a-t-il ajouté, rappelant une fois de plus à toutes les parties au conflit leurs obligations en vertu du droit humanitaire international de protéger les civils et les infrastructures civiles.

L’ONU demande également un accès humanitaire sans restriction et durable à toutes les personnes ayant besoin de fournitures, de carburant, d’argent et d’autres formes d’aide.

Le Secrétaire général de l’ONU inquiet d’une escalade du conflit

Selon l’ONU, des centaines de travailleurs humanitaires se trouvent dans le nord de l’Éthiopie et sont prêts à répondre aux besoins existants et croissants, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’était dit, lundi, « profondément inquiet d’une escalade du conflit » par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric.

« Le Secrétaire général de l’ONU a souligné que toutes les parties doivent éviter de prendre pour cible des civils ou des infrastructures civiles », a déclaré M. Dujarric, réitérant l’appel des Nations Unies à « l’arrêt de toutes les hostilités ». Il a exhorté les parties à donner la priorité au bien-être de la population et à fournir le soutien nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire essentielle, notamment en facilitant l’acheminement du carburant et des médicaments.

« Comme nous vous l’avons dit, le manque de fournitures essentielles, en particulier d’argent et de carburant, perturbe gravement les opérations d’aide dans le Tigré, où au moins 400.000 personnes sont confrontées à des conditions proches de la famine », avait conclu le porte-parole du chef de l’ONU.