Côte d’Ivoire : le footballeur Didier Drogba nommé Ambassadeur de l’OMS pour le sport et la santé

« Je suis honoré de faire équipe avec l’Organisation mondiale de la Santé et de la soutenir dans son action visant à aider les gens, et en particulier les jeunes de tous les pays, à atteindre le meilleur niveau de santé possible, a déclaré l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille (France) au Siège de l’OMS à Genève lors de l’annonce de sa nomination. J’ai directement bénéficié des bienfaits du sport pour mener une vie saine et je m’engage à travailler avec l’OMS pour partager ces bienfaits dans le monde entier. »

Photo : OMS/Christopher Black Le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (à droite), a annoncé aujourd'hui que la légende du football Didier Drogba était l'ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé.

Légende du foot mais aussi défenseur engagé de la santé et du développement durable

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a salué en M. Drogba non seulement une légende du football mais aussi un défenseur engagé de la santé et du développement durable des populations. Il a en outre ajouté que le soutien que le footballeur apporte à l’OMS peut contribuer à faire baisser la charge croissante des maladies non transmissibles en encourageant des modes de vie sains et en insistant en particulier sur les bienfaits de l’exercice physique et du sport pour tous.

La nomination de l’ancien capitaine de l’équipe nationale ivoirienne comme Ambassadeur de bonne volonté de l’OMS a été annoncée à l’occasion d’une cérémonie organisée pour le lancement du partenariat « Healthy 2022 World Cup - Creating Legacy for Sport and Health » entre le ministère de la Santé publique du Qatar et son Comité suprême pour la livraison et l’héritage, l’OMS et l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA.

M. Drogba rejoint ainsi les autres ambassadeurs de l’OMS, dont le footballeur brésilien Alisson Becker ; Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg Philanthropies et élu trois fois maire de New York ; Cynthia Germanotta, présidente de la Born This Way Foundation et l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown.

Photo : PNUD La star de football, Didier Drogba.

4 adolescents sur 5 dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’exercice physique

Selon des estimations de l’OMS, quatre adolescents sur cinq et un adulte sur quatre dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’exercice physique. L’augmentation de l’inactivité physique a également des répercussions négatives sur les systèmes de santé, l’environnement, le développement économique, le bien-être des communautés et la qualité de vie. Une activité physique régulière, en particulier par le biais du sport, contribue à faire baisser la tension artérielle et à atténuer le risque d’hypertension, de maladie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, de diabète et de divers types de cancer (sein et côlon, par exemple).

M. Drogba, célèbre pour sa carrière de footballeur à Chelsea et pour avoir été élu deux fois « Joueur africain de l’année » (2006 et 2009), participe depuis longtemps à diverses campagnes en faveur de la santé, notamment sur les modes de vie sains, la lutte contre le paludisme et contre le VIH.

« Didier est un champion incontesté qui a changé la donne, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, a déclaré le Dr Tedros. Nous sommes heureux qu’il rejoigne notre équipe. Il soutiendra également la mobilisation de la communauté internationale pour promouvoir le sport en tant qu’outil essentiel permettant d’améliorer la santé physique et mentale et le bien-être social de tous, notamment en contribuant aux efforts de relèvement après la Covid-19. »