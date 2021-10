Le lauréat du prix Nobel, Dmitry Muratov, ne gardera pas « un seul centime » de son prix.

Les deux lauréats ont été récompensés pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression dans leurs pays respectifs, et le comité Nobel les a qualifiés de « représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal ».

M. Muratov est le cofondateur et le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, qui défend la liberté de la presse et la liberté d'expression en Russie depuis des décennies. Six journalistes qui travaillaient pour le journal auraient été assassinés dans le cadre de leur travail d'investigation, qui mettait en lumière la corruption, la criminalité et d'autres abus présumés.

Dans un entretien exclusif avec ONU Info cette semaine, il a expliqué ce qu'il ferait avec l'argent de son prix, pourquoi il aime Novaya Gazeta et ce qu'il pense de la censure de la presse.

ONU Info : Nous avions prévu d'avoir cette interview hier soir, mais on m'a dit que vous étiez alors avec Mikhail Gorbachev. Pouvez-vous nous en parler ?

Dmitry Muratov : Nous avons parlé, il a plaisanté. Par exemple, il a parlé de la mission de Novaya Gazeta et il nous a félicités pour avoir « rarement laissé tomber la vérité ». Je l'admets, nous ne sommes pas parfaits, et nous avons fait des erreurs.

ONU Info : Êtes-vous heureux d'une telle évaluation de votre travail ?

Dmitry Muratov : Oui, je le suis. Très.

ONU Info : J'ai lu en ligne que Novaya Gazeta, lors de sa création, était partiellement financée par l'argent du prix Nobel de la paix reçu par Mikhaïl Gorbatchev lui-même.

Dmitry Muratov : Il m'a dit hier qu'en fait, ce n'était pas l'argent du prix Nobel. Il s'agit plutôt de l'argent provenant de la publication du livre de Raisa Gorbacheva [la défunte épouse de Mikhaïl Gorbatchev, décédée en 1999] intitulé j'espère. Ils l'ont donné pour acheter des ordinateurs pour Novaya Gazeta. Mais je préfère penser qu'il y avait aussi de l'argent pour le prix.

Puisqu'il s'agit d'un prix de la paix, je pense qu'il devrait contribuer à cette cause.

ONU Info : Comment allez-vous dépenser l'argent du prix ? Avez-vous déjà des projets ?

Dmitry Muratov : Commençons par moi. Je ne prendrai ni ne recevrai pas un seul centime de cette somme. C'est hors de question.

Puisqu'il s'agit d'un prix de la paix, je pense qu'il doit contribuer à cette cause. Nous avons tenu une réunion du comité de rédaction où nous avons décidé comment distribuer l'argent du prix Nobel.

Il sera versé à une fondation pour la santé qui aide les journalistes ; à une fondation qui soutient les enfants atteints d'amyotrophie spinale et d'autres maladies rares graves ; une partie ira à la Fondation du prix Anna Politkovskaïa ; et, bien sûr, une partie ira à l'hospice pour enfants de Moscou, à la Fondation Vera et à la clinique Dmitry Rogachev, où sont traités les enfants atteints de leucémie. C'est tout !

Novaya Gazeta Dmitry Muratov, journaliste russe et lauréat du prix Nobel de la paix en 2021, dans son bureau en tant que rédacteur en chef de Novaya Gazeta

ONU Info : Vous avez dit à plusieurs reprises que vous considérez le Prix comme une récompense pour l'ensemble du personnel de Novaya Gazeta et, en particulier, pour ceux qui sont partis. Anna Politkovskaya a été tuée il y a 15 ans.

Dmitry Muratov : Oui, exactement 15 ans, le 7 octobre.

ONU Info : Ne pensez-vous pas que le prix est arrivé tardivement ?

Dmitry Muratov : Juste à temps, je pense.

ONU Info : En félicitant les lauréats du prix Nobel de la paix, le Secrétaire général de l'ONU a déclaré, je cite : « Aucune société ne peut être libre et équitable sans les journalistes qui sont capables d'enquêter sur les méfaits, d'apporter des informations aux citoyens, de demander des comptes aux dirigeants et de dire la vérité au pouvoir ». Qu'en pensez-vous ?

Dmitry Muratov : Voici ce que je pense. C'est une idée tout à fait juste, et je voudrais m'en inspirer. Vous voyez, le Secrétaire général de l'ONU parle de censure.

Qu'est-ce que la censure ? C'est une manifestation de méfiance envers votre propre peuple. Ceux qui instaurent la censure ne font pas confiance à leur peuple. Dans différents pays du monde, de nombreux individus qui, bien sûr, se considèrent comme indépendants, ne font tout simplement pas confiance à leur peuple.

Ils pensent que c'est à eux de déterminer ce que les gens doivent lire, regarder, voir et écouter. Un tel manque de confiance envers le peuple est la chose la plus dangereuse. Il faut faire confiance aux gens.

ONU Info : Que voudriez-vous dire à nos auditeurs à propos de votre journal ? Comment faites-vous pour survivre de nos jours ?

Dmitry Muratov : Eh bien, tout d'abord, grâce aux personnes que nous avons. Nous avons un personnel absolument incroyable - ce sont les stars du journalisme soviétique et russe ainsi que des personnes qui deviendront les stars du journalisme moderne. Certains écrivent des essais, d'autres, par exemple, font des recherches sur le big data.

La combinaison des deux, la synergie qui existe dans notre rédaction entre les personnes qui écrivent des textes brillants et celles qui font du codage et de la programmation, qui creusent pour trouver des informations impossibles, est pour moi la recette de notre succès exceptionnel.

J'aime vraiment cette « équipe furieuse de gens bienveillants ».

UNESCO Une saisie d'écran de Maria Ressa lors d'un dialogue de l'UNESCO sur la liberté de la presse (4 mai 2020).

ONU Info : Que savez-vous de Maria Ressa ? L'avez-vous rencontrée ?

Dmitry Muratov : Je sais beaucoup de choses sur elle ! C'est une journaliste exceptionnelle. Le premier numéro du journal publié après que nous ayons appris l'existence du prix avait une image de Maria Ressa en première page, et non nos visages.

Nous avons la plus haute estime pour elle. Dans le passé, plusieurs membres de notre personnel ont suivi ses cours de formation. Aujourd'hui, nous lui avons envoyé une lettre. Nous souhaitons vraiment inviter la lauréate du prix Nobel de la paix à donner une conférence au personnel de Novaya Gazeta et aux étudiants qui s'y joindront.

C'est une femme exceptionnelle qui affronte la tyrannie à elle seule.

ONU Info : Vous approuvez donc le choix du Comité Nobel ?

Dmitry Muratov : Je suis ravi. Naturellement, je suis également ravi que Novaya Gazeta ait reçu le prix, c'est vrai, mais je pense que Maria Ressa est un choix brillant.

Je ne sais pas comment cela s'est passé, comment tout cela est arrivé. Nous ne le saurons que dans cinquante ans [lorsque le comité Nobel divulguera toutes les informations qui se cachent derrière le processus de nomination et de sélection].

Je ne vivrai pas aussi longtemps pour le voir, cependant. Mais le fait que mon nom soit mentionné à côté du sien est tout simplement fascinant !

ONU Info : Savez-vous comment se déroulera la cérémonie de remise des prix ?

Dmitry Muratov : J'ai reçu une lettre ce matin disant que la cérémonie aura lieu à Oslo. Mais permettez-moi de conclure notre conversation en disant que nous serions heureux de saluer Maria, dans notre bureau à Moscou.