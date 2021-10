3 personnes sur 10 ne disposent pas d’installations de lavage des mains à domicile (UNICEF)

La situation est pire dans les pays les moins développés, où plus de 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à une hygiène des mains de base.

« Les efforts mondiaux de réponse à la pandémie ont créé une période sans précédent pour l'hygiène des mains. Pourtant, les progrès restent bien trop lents pour les communautés les plus vulnérables et mal desservies », a déclaré Kelly Ann Naylor, Directrice du programme WASH de l'UNICEF.

« L'hygiène des mains ne peut être considérée comme une disposition temporaire pour gérer la Covid-19 », a-t-elle ajouté.

« De nouveaux investissements à long terme dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène peuvent contribuer à prévenir la prochaine crise sanitaire. Cela signifie aussi moins de personnes tombant malades à cause d'infections respiratoires, moins d'enfants mourant de maladies diarrhéiques, et plus de mères enceintes et de nouveau-nés protégés contre des affections évitables comme la septicémie », a-t-elle fait valoir.

Les dernières données montrent que certains progrès ont été réalisés depuis 2015. Ainsi, la population mondiale ayant accès à une hygiène de base des mains à domicile est passée de 5 milliards à 5,5 milliards, soit de 67 % à 71 %. Toutefois, si les tendances actuelles persistent, 1,9 milliard de personnes n'auront toujours pas accès à une hygiène des mains de base d'ici la fin de la décennie.

PNUD Uzbekistan/Sherzod Alimov des enfants se lavent les mains et le visage à une nouvelle installation d'eau au village de Gulistan dans la région de Fergana au Uzbekistan

L’accès à des installations de base pour le lavage de mains est encore insuffisant

Selon les dernières estimations, à l'échelle mondiale, 3 personnes sur 10 - soit 2,3 milliards - n'ont pas accès à des installations de base pour le lavage des mains avec de l'eau et du savon à domicile, dont 670 millions de personnes sans aucune installation. Dans les pays les moins avancés, plus de 6 personnes sur 10 ne disposent pas d'installations de base pour se laver les mains à domicile.

De plus, 2 écoles sur 5, dans le monde, ne disposent pas de services d'hygiène de base avec de l'eau et du savon, ce qui concerne 818 millions d'élèves, dont 462 millions fréquentent des écoles ne disposant d'aucune installation. Dans les pays les moins avancés, 7 écoles sur 10 n'ont aucun endroit où les enfants peuvent se laver les mains.

Même carence pour les établissements de santé. En effet, 1 établissement de santé sur 3 ne dispose pas d'installations d'hygiène des mains aux points de soins où le patient, le personnel soignant et le traitement entrent en contact avec le patient.

Photo : PNUD Bangladesh/Fahad Kaizer Une personne âgée au Bangladesh.

De profondes inégalités en matière d'accès et de progrès

De profondes inégalités existent entre les pays et au sein de ceux-ci en matière d'accès et de progrès, les enfants et les familles les plus vulnérables étant ceux qui en souffrent le plus.

En outre, les progrès sont particulièrement lents dans les contextes fragiles, affectés par les conflits et les réfugiés : Ainsi, 1 personne sur 5 ne dispose d'aucune installation d'hygiène des mains à domicile.

Dans 8 des 20 pays pour lesquels le HCR, le Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés, dispose de données, plus de 30 % des ménages de réfugiés n'ont pas accès au savon.

Au niveau mondial, il serait nécessaire de quadrupler les taux de progression actuels pour atteindre l'hygiène universelle d'ici 2030. Dans les pays les moins avancés, le taux de progression devrait être multiplié par dix, et dans les contextes fragiles, il devrait être accéléré par un facteur de 23.

L'UNICEF exhorte les gouvernements à s'engager à fournir une hygiène des mains, non pas comme une réponse temporaire à la pandémie, mais comme un investissement dans la santé publique et la résilience économique.

Le dernier rapport conjoint de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) identifie cinq accélérateurs qui peuvent permettre aux gouvernements d'élargir rapidement l'accès à l'hygiène des mains, notamment la bonne gouvernance, des finances publiques intelligentes, le renforcement des capacités, des données cohérentes et l'innovation.