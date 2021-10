La campagne de l'ONU et de l'UE permet de retirer plus de 50 tonnes de déchets des plages

L'objectif principal est de sensibiliser le public aux dangers des déchets sauvages sur les rivages. Selon les organisateurs de l'événement, des millions de tonnes de déchets finissent dans l'océan chaque année et les animaux marins ne peuvent pas faire la distinction entre les déchets et la nourriture.

Parce que les poissons peuvent se coincer dans le plastique, les tortues peuvent manger le verre - Gustavo Johns, 4 ans

Cette année, des personnes de 52 pays se sont organisées en équipes pour nettoyer plusieurs plages et, ensemble, elles ont retiré 50 tonnes de déchets du sable. Au total, 260 actions ont été menées, et 175 des plages nettoyées se trouvaient au Portugal, le pays qui accueillera la conférence des Nations unies sur les océans en 2022.

L'une de ces actions a impliqué des enfants de 4 ans d'une école de Lisbonne. Gants à la main et munis de sacs poubelles, ils se sont rendus à la « Praia da Poça » (plage de Poça) avec une mission : sauver la vie marine, comme l'explique l'un des enfants, Gustavo Johns :

« Parce que les poissons peuvent se coincer dans le plastique, les tortues peuvent manger le verre et d'autres choses peuvent en piquer certains ».

Unsplash/Angela Compagnone Les débris plastiques marins ont eu un impact sur plus de 600 espèces marines.

La campagne de cette année était en fait consacrée à la protection de la vie marine. L'enseignante qui a accompagné les enfants à la plage près de Lisbonne, Teresa Salema, a déclaré à ONU Info que lorsque des actions comme celle-ci commencent tôt dans la vie, l'impact peut être énorme :

« Les enfants étaient vraiment engagés dans l'enlèvement des déchets de la plage et particulièrement intéressés par la protection de la vie marine. Sur le chemin de la plage, dans le bus, ils chantaient : "'Sauvons les animaux ! Sauvons les animaux !". Ils voulaient s'assurer que les animaux marins n'avaleraient pas de déchets, qu'ils ne tousseraient pas ou qu'aucun objet ne pourrait blesser les animaux ou les tuer. Dès leur plus jeune âge, ils acquièrent cette habitude très importante de ne pas jeter de déchets par terre et s'inquiètent du vent, des vagues, s'ils peuvent apporter des déchets à la mer, polluer les océans avec nos déchets. Et finalement, des actions comme celle-ci envoient également un message important aux parents ».

Photo : ONU Info/Teresa Salema Campagne de nettoyage de l'UE.

"La vie sous l'eau" est l'Objectif numéro 14 des Objectifs de développement durable, visant à protéger la vie marine et à préserver les océans et les mers et à réduire considérablement d'ici 2030 la pollution marine de toutes sortes.