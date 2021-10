« Les enfants migrants et réfugiés en Libye continuent d’être confrontés à de graves violations des droits de l’enfant, notamment la détention arbitraire », a déclaré la Représentante spéciale par intérim de l’UNICEF en Libye, Cristina Brugiolo.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), environ 751 femmes et 255 enfants figurent parmi les milliers de migrants et de demandeurs d’asile pris dans les récentes arrestations massives.

Les centres de détention ont accueilli un nombre de personnes bien supérieur à leur capacité.

Le plus grand centre de détention de Libye, « Al Mabani », accueille plus de 5.000 personnes, soit quatre fois sa capacité officielle - dont 100 enfants et 300 femmes.

Des femmes et enfants transférés au centre de détention d’Ain Zara

Les 1.772 détenus restants, dont 43 enfants et 106 femmes, ont été transférés au centre de détention d’ « Ain Zara ».

« Les enfants sont détenus dans des conditions dévastatrices et inhumaines dans ces centres de détention. Nous pouvons supposer que le nombre réel d’enfants détenus peut être beaucoup plus élevé car de nombreux garçons seraient placés dans des cellules avec des hommes adultes », a ajouté Mme Brugiolo.

L’UNICEF et les autres acteurs humanitaires demandent instamment aux autorités libyennes de protéger les enfants et d’empêcher qu’ils soient séparés de leurs parents, de leurs soignants et de leurs familles.

L’agence onusienne veut la libération immédiate de tous les enfants détenus dans les centres de détention de Libye.

« L’UNICEF se tient prêt, avec ses partenaires, à fournir un soutien technique, y compris des dispositifs de soins alternatifs pour les enfants détenus », a conclu Mme Brugiolo.