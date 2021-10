L’UNICEF et les chanteurs du groupe de K-Pop BTS se réjouissent du succès de la campagne LOVE MYSELF

Depuis 2017, LOVE MYSELF a généré près de cinq millions de tweets et engendré plus de 50 millions d’interactions (mentions J’aime, retweets, réponses, commentaires, etc.), d’après une nouvelle analyse figurant dans le rapport phare de l’UNICEF, La SItuation des enfants dans le monde 2021, publié mardi.

« Nous avons lancé le message LOVE MYSELF pour atteindre les jeunes, essayer d’améliorer leur vie et les aider à faire valoir leurs droits », déclare BTS. « Cette démarche nous a également incités à appliquer nous-mêmes cette devise, ce qui nous a fait grandir à titre personnel et collectif. Nous espérons qu’un maximum de gens se sont rendu compte qu’ils pouvaient puiser, dans les marques de bienveillance d’autrui, la force nécessaire pour s’aimer eux-mêmes ».

Le groupe sud-coréen, qui compte 38 millions d’abonnés sur Twitter, et sa maison de disques, BIGHIT MUSIC, se sont alliés à l’UNICEF à l’automne 2017 dans l’optique de lutter contre la violence, la maltraitance et l’intimidation et de promouvoir l’estime personnelle et le bien-être des enfants et des jeunes partout dans le monde.

Depuis lors, BTS a récolté 3,6 millions de dollars au profit des actions de l’UNICEF visant à mettre fin à la violence, s’est adressé aux chefs d’État et aux dirigeants mondiaux à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, et a sorti en exclusivité un clip vidéo pour soutenir la campagne de l’UNICEF appelant à la bienveillance et à la gentillesse.

Le groupe a en outre installé des stands d’informations relatives à cette campagne lors des concerts qu’il a donnés à travers le monde, afin d’aider chacun à se prémunir, ainsi qu’à protéger autrui, des actes de violence et d’intimidation.

Promouvoir l’estime personnelle et à améliorer le bien-être mental

Plus récemment, les réflexions personnelles des membres de BTS ont été d’une grande aide pour les enfants et les jeunes se sentant isolés, frustrés et coupés du monde en raison des perturbations de leur quotidien, de leur éducation et de leurs loisirs occasionnées par la Covid 19.

« Lorsque l’on cherche à promouvoir l’estime personnelle et à améliorer le bien-être mental, l’une des choses les plus importantes à faire est d’ouvrir le dialogue. La démarche révolutionnaire adoptée par BTS pour véhiculer un message positif auprès de son “ARMY” est tout simplement incomparable et absolument inestimable », déclare la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore. « Nous remercions le groupe de tout le travail accompli pour mener cette initiative importante et du soutien qu’il a accordé à l’UNICEF ces quatre dernières années ».

En début d’année, BTS et BIGHIT MUSIC ont renouvelé leur engagement en faveur de la campagne LOVE MYSELF, annonçant une contribution de plus d’un million de dollars au profit de l’UNICEF, en plus des sommes provenant de la vente des produits dérivés LOVE MYSELF et d’une partie des recettes issues de l’album LOVE YOURSELF.

« Nous souhaitons que le message LOVE MYSELF continue à circuler et à mettre du bonheur dans la vie de chacun », ajoute BTS. « Nous serions tous les sept très honorés de poursuivre cette campagne afin de rendre tout l’amour que nous avons reçu et de donner aux gens la force de s’aimer eux-mêmes. Nous espérons continuer à servir cette cause et à jouer notre rôle de porte-parole pour encourager la bienveillance et favoriser le bonheur ».