Afghanistan : la moitié des enfants afghans de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aiguë (ONU)

Au terme d’une visite de deux jours à Hérat, le Représentant de l’UNICEF en Afghanistan, Hervé Ludovic De Lys, et la Représentante du PAM, Mary-Ellen McGroarty, ont ainsi tiré la sonnette d’alarme sur la crise nutritionnelle des enfants et des mères. Ils se sont inquiétés de « l’état désastreux de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire qui sévit en Afghanistan ».

Selon l’ONU, près de 14 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en Afghanistan. Parmi elles, 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aiguë d’ici la fin de l’année. « Au moins un million de ces enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère sans traitement immédiat », ont averti les deux agences onusiennes.

Une course contre la montre alors que l’hiver approche

D’autant que sans accès fiable à l’eau, à la nourriture et aux services de santé et de nutrition de base, les enfants afghans et leurs familles subissent le poids d’années de conflit et de la crise économique actuelle. De plus, l’hiver approchant à grands pas, c’est maintenant une course contre la montre pour aider les familles afghanes qui n’ont pas non plus accès à l’eau potable et aux services de santé et de nutrition.

« Alors que de plus en plus de familles luttent pour mettre de la nourriture sur la table, la santé nutritionnelle des mères et de leurs enfants se dégrade de jour en jour », a déclaré Hervé Ludovic De Lys, Représentant de l’UNICEF en Afghanistan. « Les enfants sont de plus en plus malades et leurs familles sont de moins en moins en mesure de leur apporter le traitement dont ils ont besoin. La propagation rapide des épidémies de rougeole et de diarrhée aqueuse aiguë ne fera qu’exacerber la situation ».

M. De Lys et Mme McGroarty se sont d’ailleurs entretenus avec une mère de famille dénommée Jahan Bibi, dont la fille de 18 mois est traitée pour malnutrition aiguë sévère à l’hôpital régional de Hérat. Elle a amené sa fille à l’hôpital car elle ne pouvait plus allaiter son bébé.

95% des ménages afghans ne consomment pas assez de nourriture

« Nous n’avons pas de nourriture à la maison. Nous vendons tout pour acheter de la nourriture, mais je ne mange presque rien », a affirmé Mme Bibi. « Je suis faible et je n’ai pas de lait pour mon enfant », a-t-elle témoigné devant les délégations onusiennes.

Selon les enquêtes du PAM, 95% des ménages afghans ne consomment pas assez de nourriture. Dans ces conditions, les adultes mangent moins et sautent parfois des repas pour que leurs enfants puissent manger davantage. « Nous sommes extrêmement préoccupés par les choix désespérés que les familles sont obligées de faire », a déclaré Mary-Ellen McGroarty.

Pour l’ONU, à défaut d’une intervention maintenant, la malnutrition ne fera que s’aggraver. « La communauté internationale doit débloquer les fonds qu’elle a promis il y a plusieurs semaines, sinon l’impact pourrait être irréversible », a fait valoir la Représentante du PAM en Afghanistan.

L’ONU fournit une aide alimentaire et nutritionnelle à près de 9 millions de personnes

Face à cette situation préoccupante, les deux agences des Nations unies ajoutent le déploiement de 100 équipes mobiles de santé et de nutrition supplémentaires. Déjà 168 équipes mobiles constituent une bouée de sauvetage pour les enfants et les mères dans les zones difficiles à atteindre.

Depuis le début de l’année, le PAM a également fourni une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à 8,7 millions de personnes, y compris le traitement et la prévention de la malnutrition pour près de 400.000 femmes enceintes et allaitantes et 790.000 enfants de moins de cinq ans. Près de 4 millions de personnes ont été atteintes au cours du seul mois de septembre.

En outre, plus de 210.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont reçu cette année un traitement salvateur grâce aux services soutenus par l’UNICEF. Des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi pour plus de 42.000 enfants et du lait thérapeutique pour 5.200 enfants ont également été livrés aux partenaires de l’UNICEF au cours des huit dernières semaines.