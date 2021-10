À la Barbade, António Guterres souligne le pouvoir de la voix des jeunes avant la conférence sur le commerce et le développement

Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré dimanche qu'il s'engageait à faire en sorte que l'Organisation soit un lieu où « les voix des jeunes sont entendues et leurs idées soient directrices ». António Guterres a passé la journée à la Barbade, qui accueille lundi une importante Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED15, axée sur la nécessité de construire une économie verte mondiale et de se remettre équitablement de la pandémie de COVID-19.