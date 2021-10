Mali : l’ONU condamne l’attaque meurtrière contre des Casques bleus à Kidal 

Dans une déclaration publiée le jour même, António Guterres a rappelé que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies « peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international ».

Il a appelé les autorités maliennes « à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques afin qu'ils soient traduits en justice rapidement ».

M. Guterres a exprimé ses profondes condoléances à la famille de la victime, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple égyptiens. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Cet incident est un triste rappel du danger permanent qui pèse contre nos Casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix au Mali », a également souligné le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane.

M. Wane a rendu hommage au soldat décédé dans l’accomplissement de sa mission, présentant ses condoléances les plus attristées au Gouvernement du défunt ainsi qu’à sa famille et ses frères d’armes.

Le chef de la MINUSMA a également souhaité « un prompt et complet rétablissement » aux blessés, lesquels ont été évacués et reçoivent les soins requis.

Cette « attaque lâche » ne fait que renforcer la détermination des Nations Unies à soutenir le Mali et son peuple dans leur quête de paix et de stabilité, ont affirmé M. Guterres et M. Wane.