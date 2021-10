Les gens de mer sont au cœur de l’avenir du transport maritime

« La pandémie de la Covid-19 continue d’exercer une immense pression physique et mentale sur les deux millions de femmes et d’hommes qui travaillent au service de la flotte marchande mondiale », a indiqué António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, dans son message à l’occasion de la Journée.

En effet, des centaines de milliers de personnes continuent de séjourner en mer pendant de très longues périodes, leur temps de service dépassant de plusieurs mois la durée de leur contrat. Celles qui ne peuvent se rendre à terre, retourner chez elles ni bénéficier d’un changement d’équipage, et qui n’ont pas accès à des soins médicaux font face à une crise humanitaire qui met en péril la sécurité et l’avenir des transports maritimes.

OMI Des marins travaillant sur un navire porte-conteneurs à Johor Port, en Malaisie.

Reconnaitre les gens de mer comme travailleurs essentiels

« Une fois de plus, je demande aux gouvernements d’agir pour remédier à cette situation critique en désignant les gens de mer et le reste du personnel du secteur maritime comme des travailleurs essentiels, en garantissant des changements d’équipage en toute sécurité, en appliquant les protocoles établis et en veillant à ce que les gens de mer bloqués à bord de navires soient rapatriés et que d’autres puissent rejoindre leur lieu de travail », a insisté le chef de l'ONU.

« Ces travailleurs essentiels doivent avoir accès aux programmes de vaccination nationaux », a-t-il ajouté, insistant pour que des dispositions soient prises pour que les gens de mer originaires de tous les pays puissent se faire vacciner dans des ports désignés.

Selon le Secrétaire général, les gouvernements sont tenus de se conformer aux obligations découlant des traités internationaux dans ce domaine et de porter assistance aux gens de mer en détresse, notamment en leur fournissant une aide médicale et en veillant à ce que leurs droits et leurs besoins soient respectés.

« À long terme, les gens de mer joueront un rôle essentiel en ce qu’ils aideront le secteur maritime à évoluer vers des normes de sécurité et de durabilité toujours plus élevées, ainsi qu’à contribuer de manière vitale à un avenir durable pour la planète et sa population », a-t-il conclu.

Le thème de la Journée pour l'année 2021 permet de mettre l'accent sur les gens de mer, au cœur du transport maritime, tout en approfondissant des sujets spécifiques liés à leur rôle dans la sécurité, la sûreté maritime, la protection de l'environnement ou encore le bien-être des marins face aux avancées de la numérisation et de l'automatisation.