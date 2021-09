« Il est temps de s’attaquer une fois pour toutes à la méningite dans le monde », a déclaré dans un communiqué, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Où qu’elle se déclare, la méningite peut être mortelle et invalidante ; elle frappe rapidement, a de graves conséquences sanitaires, économiques et sociales et provoque des flambées dévastatrices », a expliqué le Dr Tedros.

Il s’agit de la première stratégie mondiale pour vaincre la méningite lancée par l’agence sanitaire mondiale de l’ONU et ses partenaires.

L’objectif est d’éliminer, d’ici à 2030, les épidémies de méningite bactérienne, la forme la plus mortelle de la maladie. Il s’agit aussi de réduire le nombre de cas de méningite bactérienne évitables par la vaccination de 50 % et les décès de 70 %.

L’OMS et ses partenaires entendent réduire le handicap et améliorer la qualité de vie après une méningite quelle qu’en soit la cause. Les organisations estiment qu’au total, la stratégie pourrait sauver plus de 200.000 vies par an et réduire considérablement les handicaps causés par la maladie.

Prévention, diagnostic et couverture vaccinale

Cette stratégie pour vaincre la méningite d’ici 2030, a été lancée par une large coalition de partenaires impliqués dans la prévention et le contrôle de la méningite, lors d’un événement virtuel organisé par l’OMS à Genève.

Elle met l’accent sur la prévention des infections et l’amélioration des soins et du diagnostic pour les personnes touchées.

La nouvelle feuille de route vise ainsi à atteindre « une couverture vaccinale élevée, avec un développement de nouveaux vaccins abordables et l’amélioration des stratégies de prévention et de la réponse aux épidémies ».

Pour l’OMS, il s’agit d’élargir d’urgence l’accès aux outils existants comme les vaccins, en menant de nouvelles recherches et innovations pour prévenir, détecter et traiter les diverses causes de la maladie. La stratégie mise aussi sur un diagnostic rapide et un traitement optimal pour les patients.

L’autre volet consiste à fournir des soins et un soutien aux personnes touchées, en mettant l’accent sur la détection précoce et l’amélioration de l’accès aux soins.

Dans ce combat contre la méningite, l’OMS et ses partenaires apportent leur soutien aux pays pour la mise en œuvre de la feuille de route, notamment par l’élaboration de cadres régionaux et nationaux qui aideront les pays à atteindre ses objectifs ambitieux.

La « ceinture de la méningite » s’étend sur 26 pays d’Afrique subsaharienne

#Épidémie #Méningite #Banalia #Tshopo 🇨🇩 : lundi 27 septembre, @WHO a fourni à la zone de santé de Banalia plus de 5 000 flacons de CEFTRIAXONE EG, un antibiotique puissant pour le traitement des méningites bactériennes, ainsi que 4 motos neuves pour la recherche active des cas pic.twitter.com/oWDl8RYz8W — OMS RDC (@OMSRDCONGO) September 27, 2021

« Cette feuille de route est l’incarnation de l’ambition des personnes et des familles touchées dans le monde entier qui ont appelé à sa création. Nous célébrons ensemble l’objectif commun de vaincre la méningite et nous serons guidés par leur inspiration pour y parvenir », a fait valoir le Directeur général de la Fondation pour la recherche sur la Méningite, Vinny Smith.

Au cours des dix dernières années, des épidémies de méningite sont survenues dans toutes les régions du monde, mais le plus souvent dans la « ceinture de la méningite », qui s’étend sur 26 pays d’Afrique subsaharienne.

Ces épidémies sont imprévisibles, peuvent perturber gravement les systèmes de santé et créer de la pauvreté - générant des dépenses catastrophiques pour les ménages et les communautés.

« Plus d’un demi-milliard d’Africains sont exposés à des épidémies de méningite saisonnière, mais la maladie est restée trop longtemps hors du radar », a déclaré la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, la Dre Matshidiso Moeti.

« Ce passage de la lutte contre les flambées à la réponse stratégique ne peut pas arriver assez tôt. Cette feuille de route contribuera à protéger la santé et la vie de centaines de milliers de familles qui, chaque année, craignent cette maladie », a-t-elle ajouté.

La méningite bactérienne tue environ 250.000 personnes chaque année

Plusieurs vaccins protègent contre la méningite, notamment les vaccins contre le méningocoque, l’Haemophilus influenzae de type b et le pneumocoque. Cependant, toutes les communautés n’ont pas accès à ces vaccins qui sauvent des vies et de nombreux pays doivent encore les introduire dans leurs programmes nationaux, signale l’OMS.

La méningite se transmet par les gouttelettes de sécrétions respiratoires ou pharyngées des personnes infectées. Un contact étroit et prolongé ou la cohabitation étroite avec une personne infectée facilite la propagation de la maladie.

La méningite est une maladie difficile à détecter car ses premiers symptômes, comme les maux de tête ou la fièvre, sont similaires à ceux d’autres maladies courantes. Elle laisse souvent des séquelles irréversibles, dont la surdité et un retard mental chez les enfants.

La méningite causée par une infection bactérienne est généralement la plus grave et tue environ 250.000 personnes chaque année.

Une personne sur cinq touchée par la méningite garde des séquelles dévastatrices à long terme, telles que des crises d’épilepsie, une perte d’audition et de vision, des dommages neurologiques et une déficience cognitive.