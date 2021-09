L’ONU émet trois timbres de John Lennon pour marquer la Journée internationale de la paix

Alors que les membres du groupe de K-Pop BTS ont marqué le début de la 76ème session de l’Assemblée générale avec leur message d'espoir et d'idéalisme pour un monde meilleur, il faut rappeler qu'avant eux, nombre de leurs prédécesseurs musicaux avaient déjà défendu de telles causes dans le passé.

Observée chaque année dans le monde entier le 21 septembre, la Journée internationale de la paix est consacrée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu'entre eux.

« Imagine » a 50 ans

L'édition souvenir comprend les paroles de l'hymne classique de John Lennon à la paix dans le monde, « Imagine », ainsi que sa signature, et trois portraits différents de l'ancienmembre des Beatles à la fin de sa vie.

Cette année marque également le 50ème anniversaire de l'enregistrement de « Imagine », qui est considéré comme le single le plus réussi de la carrière solo de Lennon.

La chanson a été interprétée lors de certains des plus grands événements mondiaux, notamment des concerts pour la paix, la faim, les célébrations du Nouvel An et les Jeux olympiques - toujours un message d'espoir dans les périodes troublées.

Ses paroles nous encouragent à mettre de côté toutes les différences et à nous unir pour imaginer un monde de paix, sans avidité, sans faim, ni barrières séparant les gens et les nations, a noté l'Administration postale de l’ONU (APNU).

Vivre comme un seul homme

La Journée internationale de la paix a été créée en 1981 pour souligner que tous les peuples ont le droit de vivre en paix.

Les gens sont encouragés à honorer au mieux cette occasion, a déclaré l'APNU, en s'élevant contre les actes de haine et en répandant la compassion, la bonté et l'espoir, comme l'imaginait la chanson emblématique de Lennon.

Les timbres et les feuillets souvenirs spéciaux comportent des photographies de Bob Gruen, Iain Macmillan et David Nutter. Les timbres ont été illustrés par Martin Mörck à partir de ces photographies.

L'émission de timbres a été conçue par Rorie Katz, de l'ONU. Une surtaxe a été ajoutée aux timbres pour aider à financer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde entier.