Les victimes du terrorisme « ne seront pas oubliées », déclare l’ONU lors d’une cérémonie au mémorial du 11 septembre

S'exprimant au 9/11 Memorial & Museum à Manhattan où se trouvaient autrefois les tours jumelles, M. Voronkov a souligné l'importance de la commémoration.

« Nous nous sommes réunis du monde entier sur cette terre sacrée dans la ville hôte des Nations Unies pour rendre hommage aux victimes et aux survivants des terribles attaques qui ont eu lieu ici il y a un peu plus de vingt ans », a-t-il déclaré.

La cérémonie spéciale a réuni des chefs d'État, des ministres et des délégués, représentant plus de 120 États membres et organisations internationales, qui sont à New York pour l'ouverture de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Voronkov a déclaré que l'ONU s'était engagée à continuer de placer les victimes au cœur de l'effort mondial de lutte contre le terrorisme, à parler au nom de ceux qui ne peuvent plus parler et à amplifier les voix des survivants.

« Nous continuerons d'être solidaires de toutes les victimes du terrorisme. Elles ne seront pas oubliées. Aucun jour ne les effacera de la mémoire du temps », a-t-il ajouté.

© Eric Ganz Lumière symbolisant les tours du World Trade Center, à New York, détruites lors des attentats du 11 septembre 2001/

Démonstration de solidarité

La commémoration a démontré l'engagement de l'ONU à ne jamais oublier les 2.977 personnes originaires de plus de 90 pays qui ont perdu la vie lorsque des avions de ligne détournés ont semé la terreur à New York, Washington et au-delà, et les milliers d'autres qui ont été blessées ou sont tombées malades.

Alice Greenwald, présidente-directrice générale du 9/11 Memorial & Museum, a déclaré que « pour beaucoup, le Mémorial est considéré comme le lieu où le 21e siècle a commencé. Les attentats du 11 septembre 2001 ont peut-être eu lieu ici aux États-Unis, mais en vérité, le 11 septembre a été un moment mondial ».

« Votre présence ici est une puissante démonstration de solidarité mondiale avec les victimes du 11 septembre et leurs familles, en fait avec toutes les victimes du terrorisme », a-t-elle ajouté. « Debout ici aujourd'hui, vous affirmez l'impératif du souvenir et soulignez l'obligation de notre humanité partagée – en reconnaissant que les impacts humains du terrorisme et de la violence extrême sont universels et en reconnaissant collectivement l'illégitimité absolue du terrorisme en tant que réponse aux griefs politiques ».

Exprimant sa sympathie et sa solidarité avec les familles endeuillées, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères pour l'Union européenne et la Coopération, en sa qualité de coprésident du Groupe des amis des victimes du terrorisme, a réaffirmé « l'engagement envers notre collaboration commune pour lutte contre le terrorisme, et en faveur des victimes, de leurs besoins et de leurs droits ».

La cérémonie comprenait une minute de silence, à la suite de laquelle le M. Voronkov et le ministre des Affaires étrangères Albares ont déposé des couronnes à la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre et de toutes les victimes du terrorisme dans le monde.