Yémen : le chef de l’ONU dénonce l’exécution de neuf personnes par les rebelles houthis 

Le chef de l’ONU « condamne fermement ces actions qui sont le résultat de procédures judiciaires qui ne semblent pas avoir satisfait aux exigences d'un procès équitable et d'une procédure régulière en vertu du droit international », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Soulignant qu'il s'oppose à l'utilisation de la peine de mort en toutes circonstances, le Secrétaire général a réaffirmé que le droit international fixe des conditions strictes pour l'application de la peine de mort, y compris le respect des normes d'équité et de procédure prévues par le droit international.

Il appelle instamment toutes les parties et autorités « à adopter un moratoire sur l'application de la peine de mort », a déclaré son porte-parole.

Frappe aérienne

Le Secrétaire général s’est également dit préoccupé par une frappe aérienne qui aurait été menée à Shabwa par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite. Cette frappe aurait tué au moins six civils de la même famille.

Il a réitéré que diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles est interdit par le droit international humanitaire.

« Le Secrétaire général exhorte tous les acteurs à mettre fin à la violence, et il encourage les parties yéménites à s'engager de bonne foi et sans conditions préalables avec l'ONU pour relancer le dialogue politique afin de trouver un règlement pacifique négocié au conflit qui réponde aux demandes et aspirations légitimes du peuple yéménite », a dit son porte-parole.