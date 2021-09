Afghanistan : l’UNESCO vivement préoccupée quant à l'exclusion des filles de la réouverture des écoles

Suite à l'annonce faite en Afghanistan de réouvrir progressivement et uniquement les écoles secondaires aux garçons et leurs enseignants masculins, laissant pour compte les filles et les femmes, la Directrice de l’UNESCO a appelé samedi « tous les acteurs concernés en Afghanistan à veiller à ce que tous les enfants aient un accès sans entrave à l'éducation dans le cadre de la réouverture progressive des écoles ».