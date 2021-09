20e anniversaire des attentats du 11 septembre : l’ONU exprime sa solidarité avec toutes les victimes du terrorisme

« Aujourd'hui, nous marquons un jour sombre gravé dans l'esprit de millions de personnes dans le monde. Un jour où près de 3.000 vies de ressortissants de plus de 90 pays ont été emportées par des terroristes lors d'attentats lâches et odieux aux États-Unis. Des milliers d'autres ont été blessés », a dit le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une déclaration.

« En ce jour, mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Nous rendons hommage aux survivants, qui ont dû surmonter des cicatrices physiques et émotionnelles pour continuer leur vie », a-t-il ajouté. « Nous honorons les secouristes qui se sont mis en danger, beaucoup faisant le sacrifice ultime, illustrant l'humanité et la compassion que le terrorisme cherche à effacer ».

« Et nous nous souvenons de la solidarité, de l'unité et de la détermination exprimées il y a 20 ans par la communauté internationale, visant un avenir sans terrorisme », a encore dit M. Guterres.

Le chef de l’ONU a affirmé que les Nations Unies étaient, aujourd'hui, solidaires des habitants de la ville de New York, des États-Unis, ainsi que de toutes les victimes du terrorisme partout dans le monde.

« Nous nous engageons à nouveau à travailler ensemble pour défendre leurs droits et leurs besoins », a-t-il déclaré.

Photo ONU Scène de destruction du World Trade Center en 2001.

Visite du Conseil de sécurité au Mémorial

Pour marquer cet anniversaire, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU se sont rendus pour leur part cette semaine au Mémorial et Musée du 11 septembre, à New York.

« Il y a vingt ans, les membres du Conseil de sécurité ont rapidement condamné les horribles attentats terroristes survenus aux États-Unis, le 11 septembre 2001 », a rappelé la Présidente du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, Geraldine Byrne Nason (Irlande), dans une déclaration à la presse.

« Ils sont aussi unis aujourd’hui qu’il y a 20 ans dans leur résolution à prévenir et à combattre le terrorisme, sous toutes ses formes et partout, conformément au droit international », a-t-elle ajouté.

Les membres du Conseil ont présenté leurs condoléances aux familles et aux amis des personnes tuées à l’occasion de ces attentats.

« Aujourd’hui, les membres du Conseil s’engagent à nouveau à respecter les mots énoncés dans la Charte des Nations Unies, à savoir ‘préserver les générations futures du fléau de la guerre... et, à ces fins, unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales’. Ces mots servent de guide à toutes les nations, à l’heure où elles s’attellent à cette tâche solennelle qui est la leur de rendre le monde plus sûr et plus sécurisé », a conclu la Présidente du Conseil.