Covid-19, grossesse et vaccin : des réponses à vos questions

Depuis février 2021, Océane consacre une partie de son temps à la vulgarisation scientifique sur son compte Instagram « The French Virologist ».Elle y explique en terme simple, avec des sources certifiées, les faits scientifiques autour de la Covid-19, des vaccins, des virus et de l’immunité en général.

Comme le Dr Nathan Peiffer-Smadja, autre membre français de la Team Halo, actif sur Twitter, elle aide à mieux vous informer sur la Covid-19..Cette semaine, elle a répondu à des questions sur la grossesse en temps de Covid.

Quels sont les risques pour mon bébé si j’attrape la Covid pendant ma grossesse ?

Selon les études récentes, contracter la Covid-19 pendant la grossesse augmente le risque de détresse fœtale et d’accouchement prématuré.

Les femmes enceintes sont-elles plus à risque de complications dues au coronavirus ?

Les études ont montré que les femmes enceintes étaient plus à risque de développer une forme sévère de Covid-19 et d’être hospitalisées que les femmes non-enceintes du même âge.

De plus, les études montrent que les femmes enceintes qui contractent la Covid-19 sont plus à risques de développer des complications obstétricales durant leur grossesse associées à un risque de pré-éclampsie, de mortalité maternelle et d’accouchement prématuré.

Quels sont les risques pour mon bébé si je me fais vacciner pendant ma grossesse ?

Les études récentes suggèrent que la vaccination durant la grossesse ne provoque pas de lésions placentaires, n’augmente pas le risque de fausse couche et n’est pas associée à des complications pour le nouveau-né. Les données montrent également que la vaccination durant la grossesse n’augmente pas le risque de complications durant la grossesse ni l’accouchement et que les vaccins protègent efficacement les femmes enceintes contre l’infection par le virus. Par conséquent les vaccins administrés durant la grossesse sont considérés comme sûrs pour les femmes enceintes et leur bébé.

A quel moment de la grossesse vaut-il mieux se faire vacciner ?

Les recommandations du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) sont les suivantes en fonction des cas :

En prévision d’une grossesse : Il n’y a aucun délai à respecter entre une vaccination par vaccin à ARNm ou à vecteur viral contre la Covid-19 et le début d’une grossesse.

Découverte d’une grossesse après la 1ère injection : Rien ne s’oppose à l’administration de la 2ème injection selon le schéma vaccinal recommandé, et cela quel que soit le terme de la grossesse, y compris avant 10 SA.

Vacciner une femme enceinte : La vaccination contre la Covid-19 est possible en cours de grossesse, a fortiori en présence de facteurs de risques.

Compte tenu des données disponibles, de principe, on préférera : Utiliser un vaccin à ARNm. Si possible, débuter le protocole entre 10 et 20 semaines d’absence des règles c’est-à-dire après la fin de la formation des organes de l’embryon et suffisamment tôt pour que la femme enceinte soit protégée au 3ème trimestre.

Si je me fais vacciner pendant ma grossesse, est ce que mon bébé sera protégé contre le virus à la naissance ?

Les études montrent que des anticorps sont retrouvés dans le sang du cordon ombilical signifiant qu’il y a un transfert d’immunité passive de la mère vers le bébé mais l’efficacité et la durée de cette immunité est encore inconnue.

Est-ce que l’ARN messager pénètre aussi dans les cellules de mon bébé ?

Non, les composants du vaccin restent, pour la très grande majorité, localisés au niveau de la zone d’injection puis sont rapidement dégradés par notre corps après injection, le passage de la barrière placentaire n’est donc pas attendu et des conséquences sur le bébé à long terme sont par conséquent très peu probables.

Dois-je accoucher par césarienne si je suis positive au virus ?

Les études récentes suggèrent que contracter la Covid-19 durant la grossesse augmente le risque d’accoucher par césarienne, cependant si vous avez une question concernant votre grossesse et votre santé parlez-en avec votre gynécologue.

Puis-je allaiter mon bébé si j’ai la Covid-19 ?

L’OMS recommande de poursuivre l’allaitement autant que possible même si la maman est positive à la Covid-19, la présence du virus n’ayant pas été détectée dans le lait maternel, la transmission du virus via le lait maternel est donc très peu probable.

Cependant, l’OMS recommande de mettre en place des mesures d’hygiène telles que le lavage fréquent des mains et le port du masque afin de limiter le risque de transmission du virus vers le nouveau-né.

*Diplômée Docteur en médecine vétérinaire en 2011, Océane est titulaire d’un doctorat (PhD) en Sciences dans le domaine de la Virologie/Immunologie et elle a obtenu en 2016 le titre de Docteur en Sciences de l’Université de Liège. Elle part ensuite aux Etats-Unis pour démarrer un post-doctorat de Recherche à l’Université de Californie du Sud (USC) à Los Angeles afin d’étudier des virus humains provoquant des cancers. En 2018, elle entame un deuxième séjour postdoctoral, à l’Université de Californie, Irvine (UCI) dans un laboratoire qui étudie la réponse immunitaire face à des virus tels que Ebola et le virus de la varicelle et du zona. Fin 2019, Océane quitte la recherche académique pour la recherche privée en Californie, dans le domaine de la thérapie génique et des vecteurs viraux.

