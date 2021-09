António Guterres appelle à intégrer la santé mentale dans l'action de l'ONU

« La vulnérabilité et les problèmes de santé mentale font partie de notre expérience humaine collective et doivent être traités aussi sérieusement que les problèmes de santé physique, y compris pendant une pandémie mondiale », a déclaré António Guterres lors de son intervention au Siège de l’ONU à New York.

M. Guterres a soutenu que la consolidation de la paix, la santé mentale et le soutien psychosocial sont profondément liés.

« Les personnes qui ont subi des pertes, des attaques, des séparations familiales et des violences sexistes ont des griefs et des blessures qui peuvent perpétuer la répétition et les cycles de violence », a-t-il précisé

Un éventail de ressources dans plus de 140 langues

Le chef de l’ONU a salué l’organisation de cet événement de haut niveau ainsi que les nombreux exemples d'initiatives prometteuses pour soutenir la santé mentale et le bien-être psychosocial, citant le nord-est du Nigéria et les Philippines, en passant par le Soudan du Sud et l'Éthiopie.

Il a félicité le groupe de référence sur la santé mentale et le soutien psychosocial du Comité permanent inter-organisations « pour avoir élaboré un large éventail de ressources pendant la pandémie, dont certaines ont été traduites dans plus de 140 langues ».

M. Guterres a encouragé les donateurs, les gouvernements et les agences humanitaires à accroître leurs investissements dans la santé mentale et le soutien psychosocial, qui sont des éléments essentiels pour soutenir des communautés et des sociétés pacifiques, résilientes et inclusives.