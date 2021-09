Covid-19 : hausse de 19% des nouvelles infections dans les Amériques

Avec plus de 4,4 millions de nouveaux cas signalés cette semaine (30 août-5 septembre), l’incidence mondiale des infections du nouveau coronavirus est restée stable au cours du mois dernier.

Au cours de la semaine dernière, toutes les régions ont signalé soit une baisse (régions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale), soit une tendance similaire dans les nouveaux cas signalés, par rapport à la semaine précédente (régions d’Europe et du Pacifique occidental).

Seule la région des Amériques a signalé une augmentation de 19%, avec des « hausses marquées du nombre de cas et de décès au cours de la semaine écoulée » et plus de 1,7 million de nouveaux cas et plus de 26.000 nouveaux décès, les augmentations sont respectivement de 19% et 17%.

Selon l’OMS, il s’agit « des plus fortes augmentations proportionnelles de cas au niveau régional par rapport à la semaine précédente ».

Les Etats-Unis recensent plus de nouveaux cas et décès dans le monde

Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été rapportés par les États-Unis. Les Etats-Unis ont ainsi rapporté une augmentation de 38%, avec plus de 1.297.399 nouveaux cas soit le plus grand nombre de nouvelles infections dans la région.

Suivent le Brésil (152.154 nouveaux cas ; une diminution de 13%) et le Mexique (93.977 nouveaux cas ; une diminution de 18%).

Outre ces nations du continent américain, les plus grands nombres de nouveaux cas ont été également rapportés en Inde (293.643 nouveaux cas ; augmentation de 8%), au Royaume-Uni (243.125 nouveaux cas ; semblable à la semaine précédente) et en Iran (208.089 nouveaux cas ; diminution de 18%).

S’agissant des décès, les Etats-Unis ont recensé 11.946 nouveaux décès, soit une augmentation de 63%). Les autres plus grands nombres de nouveaux décès signalés dans cette région et dans le monde sont : le Mexique (5071 nouveaux décès ; similaire à la semaine précédente) et le Brésil (4344 nouveaux décès ; une diminution de 10%).

Plus globalement, le nombre de décès signalés dans le monde cette semaine est resté similaire à celui de la semaine précédente, avec un peu moins de 68.000 nouveaux décès. L’incidence des nouveaux décès a diminué dans toutes les régions, à l’exception de la Région des Amériques et de l’Europe, où les décès ont augmenté de 17% et 20% respectivement.

Le variant Delta (indien) présent dans 174 pays dont 4 nouveaux

Au niveau régional, les diminutions proportionnelles les plus importantes des nouveaux décès ont été observées cette semaine dans les régions de l’Asie du Sud-Est (diminution de 21%) et de l’Afrique (diminution de 26%).

Dans le même temps, les régions du Pacifique occidental (diminution de 8%) et de la Méditerranée orientale (diminution de 14 %) ont également enregistré des baisses notables par rapport à la semaine précédente.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.574.089 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Selon un bilan établi mercredi par l’OMS, plus de 221.134.742 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et à la date du 6 septembre 2021, un total de 5.352.927.296 doses de vaccin ont été administrées.

Au niveau mondial, des cas du variant Alpha (britannique) ont été signalés dans 194 pays (un nouveau pays depuis la semaine dernière), territoires ou zones ; 141 pays (aucun nouveau pays) ont signalé des cas du variant Bêta (sud-africain) ; 92 pays (un nouveau pays) ont signalé des cas du variant Gamma (brésilien) et 174 pays (quatre nouveaux pays) ont signalé des cas du variant Delta (indien).