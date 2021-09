Les conditions de vie des migrants à la frontière entre l’UE et le Bélarus sont préoccupantes (OIM)

Selon cette agence onusienne, des rapports font état « de refoulements transfrontaliers de migrants, y compris de familles et d’enfants, de l’absence d’accès adéquat à l’asile pour ceux qui cherchent une protection internationale », qualifiant ces informations de « particulièrement alarmantes ». « Les migrants ne doivent pas être instrumentalisés », a ajouté l’OIM, indiquant suivre de près la situation.

« Leur protection et le respect des droits de l’homme doivent être au cœur de toute réponse des États », a insisté l’agence onusienne.

Selon l’OIM, de nombreux migrants et réfugiés sont bloqués à la frontière entre l’UE et le Bélarus dans « des conditions extrêmement difficiles, avec un accès limité à l’eau potable et à la nourriture, à l’assistance médicale, aux installations sanitaires et aux abris depuis plusieurs semaines ».

L’OIM prône la coopération internationale face à cette « situation inacceptable »

« La prolongation de cette situation inacceptable constitue une menace grave pour la vie et la santé des migrants », a fustigé l’OIM, exhortant les Etats à garantir le bien-être des personnes et les droits de l’homme, notamment la dignité et le traitement humain. Pour l’OIM, les pays européens doivent « autoriser l’accès humanitaire à tous les migrants ayant besoin d’aide ».

L’OIM demande également à tous les États de veiller à ce que l’État de droit soit respecté et appliqué aux frontières, à tout moment. « Les droits de l’homme et les libertés de tous les migrants soient respectés, quel que soit leur statut d’immigration », a fait valoir l’agence onusienne, qui appelle en outre à la retenue, au dialogue et à la coopération internationale.

Elle se dit prête à soutenir les Etats concernés par toute action nécessaire à une gestion efficace des migrations, susceptible de réduire les vulnérabilités et de garantir la satisfaction des besoins vitaux des migrants.